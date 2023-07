Selenskij verhängt Sanktionen gegen Georgian Airways

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat Sanktionen gegen die georgische Fluggesellschaft Georgian Airways verhängt. Vor Kurzem hatte diese die Flugverbindungen mit Russland wiederaufgenommen.

Quelle: Legion-media.ru © Kevin Hackert

Der Präsident der Ukraine Wladimir Selenskij hat wegen der Wiederaufnahme von Flügen nach Russland Sanktionen gegen die georgische Fluggesellschaft Georgian Airways und deren Management verhängt. Die Beschränkungen gegen Georgian Airways werden zehn Jahre lang gelten. Gegenseitiger Boykott: Georgische Airline erklärt Staatschefin zur unerwünschten Passagierin Auf der Sanktionsliste steht auch der Gründer der Fluggesellschaft Tamas Gaiaschwili. Die restriktiven Maßnahmen sehen insbesondere die Sperrung von Vermögenswerten, die Einschränkung von Handelsgeschäften und die Verhinderung von Kapitaltransfers aus dem Land vor. Insgesamt sind 192 Personen und 291 Unternehmen, darunter auch solche aus Weißrussland, Kasachstan und Zypern, von den Sanktionen betroffen. Im Mai hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Visumspflicht für georgische Bürger sowie das Verbot von Direktflügen in das Land aufgehoben. Daraufhin führte Georgian Airways den ersten Flug von Tiflis nach Moskau durch, während der erste Flug nach Georgien nach der Wiederaufnahme der Flugverbindungen von der russischen Fluggesellschaft Azimuth durchgeführt wurde. Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili rief zum Boykott der Fluggesellschaft auf, die Entscheidung bezeichnete sie als "eine weitere russische Provokation" von Putin. Gaiaschwili erklärte daraufhin, dass Surabischwili nicht in die Flugzeuge der Fluggesellschaft einsteigen dürfe. Russland hält Sanktionen der Ukraine und der westlichen Länder für illegal. Alle restriktiven Maßnahmen gegen Moskau schadeten auch der Weltwirtschaft, so der Kreml. Mehr zum Thema – Präsidentin Georgiens fordert Beschränkungen für russische Migranten

