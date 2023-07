Medienbericht: Argentinien begleicht seine Schulden beim IWF teilweise in Yuan

Argentinien ist offenbar einen weiteren Schritt zur Überwindung seiner Abhängigkeit vom US-Dollar gegangen und hat einen Teil seiner Schulden beim Internationalen Währungsfonds in chinesischen Yuan bezahlt. Dies hat eine argentinische Zeitung am Freitag berichtet.

Quelle: Gettyimages.ru © Andrew Peacock

Argentinien hat angesichts der Knappheit seiner Währungsreserven seine Schulden beim Internationalen Währungsfonds teilweise in Yuan beglichen, schreibt die Zeitung La Nación am Freitag. "Die Regierung hat heute eine Zahlung von 2,7 Milliarden Dollar in Yuan und mit Sonderziehungsrechten geleistet", China unterstützt Argentinien im Territorialstreit mit Großbritannien um Falklandinseln so der Bericht. Es wird erwartet, dass eine argentinische Delegation nächste Woche in die USA reist, um die Verhandlungen fortzusetzen. Im Juni 2018 hatte der IWF Argentinien ein Darlehen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar bewilligt. Damit sollte das Haushaltsdefizit angesichts der steigenden Inflation verringert werden. Im Oktober desselben Jahres stimmte der Fonds zu, den Umfang des Finanzierungsprogramms auf 56,3 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Im Jahr 2021 wurde es jedoch auf 44 Milliarden US-Dollar reduziert. Argentinien ist nach Brasilien die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Es leidet seit Jahren an einer unausgeglichenen Außenhandelsbilanz und versucht daher, seine Dollar-Abhängigkeit zu reduzieren. Darum strebt das Land einen Beitritt zur BRICS-Gruppe an und hofft auf chinesische Wirtschaftshilfe. Mehr zum Thema – Können die BRICS in Argentinien ein Desaster abwenden?

