Medienbericht: Synthetischer Süßstoff in Diät-Cola möglicherweise krebserregend

Einem Medienbericht zufolge könnte die WHO-Agentur für Krebsforschung einen der weltweit am häufigsten verwendeten künstlichen Süßstoffe, Aspartam, als möglicherweise krebserregend einstufen. Dieser Süßstoff wird in Diät-Cola und Snapple-Getränken sowie in Mars' Extra-Kaugummis verwendet.

Quelle: Gettyimages.ru © Justin Sullivan/Getty Images

Einer der weltweit gebräuchlichsten künstlichen Süßstoffe, Aspartam (E951), soll im nächsten Monat von einem führenden internationalen Gesundheitsgremium als möglicherweise krebserregend eingestuft werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei Quellen. Aspartam wird in Produkten wie Diät-Cola und Snapple-Getränken sowie in Mars' Extra-Kaugummis verwendet. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation, könnte diesen synthetischen Süßstoff als "möglicherweise krebserregend für Menschen" einstufen. Umweltkatastrophe in Ohio: Tote Tiere und verseuchte Gewässer nach Zugunglück Der Gemeinsame FAO/WHO-Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) soll auch in diesem Jahr die Wirkung von Aspartam forschen. Seine Sitzung begann Ende Juni, und er wird seine Ergebnisse am 14. Juli bekannt geben, dem Tag, an dem die IARC ihre Entscheidung veröffentlicht. Seit 1981 gibt der JECFA an, dass Aspartam die menschliche Gesundheit nicht schädigen sollte, wenn es in zulässigen täglichen Mengen konsumiert wird. So müsste beispielsweise ein Erwachsener mit einem Gewicht von 60 Kilogramm täglich zwischen zwölf und 36 Dosen Diät-Cola trinken – je nach der Aspartammenge in dem Getränk –, um ein Risiko einzugehen. Die Urteile der IARC können große Auswirkungen haben. So stufte die IARC beispielsweise Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend ein, während die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sowie einige andere ähnliche Organisationen dies bestritten haben. Wegen dieser Erklärungen verlor das deutsche Unternehmen Bayer im Jahr 2021 zum dritten Mal die Berufung gegen US-Gerichtsurteile, in denen Kunden, die ihre Krebserkrankungen mit der Verwendung von Glyphosat-Unkrautvernichtungsmitteln in Verbindung gebracht hatten, Schadenersatz zugesprochen worden war. Zuvor hatte sie (wer genau ist hier gemeint – die IARC?) Nachtarbeit, den Verzehr von rotem Fleisch sowie die Benutzung von Handys als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft, ähnlich wie Aspartam. Mehr zum Thema – Warum ein Leben in den USA wahrscheinlich die Lebenserwartung verringert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.