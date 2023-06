US-Küstenwache meldet Bergung von Wrackteilen des Tauchboots Titan

Zehn Tage nach dem Tauchbootunglück am Titanic-Wrack gibt die US-Küstenwache bekannt, dass offenbar erste Wrackteile des Tauchboots Titan und vermutlich menschliche Überreste geborgen worden seien. Eine Analyse soll Klarheit bringen.

Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press/Keystone Press Agency

Nach dem Tauchbootunglück am Titanic-Wrack teilt die US-Küstenwache mit, dass wahrscheinlich erste Wrackteile des Tauchboots Titan sowie vermutlich menschliche Überreste geborgen worden seien. Die Objekte wurden zunächst an Bord der Horizon Arctic gehoben und in den Hafen von St. John's in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador gebracht. Anschließend sollen sie zu einem US-Hafen transportieren werden. Mediziner werden eine Analyse der Überreste durchführen, erklärten die Beamten. Der Leiter der Untersuchungen, Jason Neubauer von der US-amerikanischen Küstenwache, sagte: "Die Materialien werden Ermittlern bei verschiedenen internationalen Gerichtsbehörden wichtige Erkenntnisse über die Ursache dieser Tragödie liefern. Es bleibt noch viel zu tun, um die Faktoren zu ergründen, die zu dem katastrophalen Verlust des Tauchboots Titan geführt haben, und um sicherzustellen, dass sich eine ähnliche Tragödie nicht wiederholt." J. Carl Hartsfield, ein Konstrukteur von Unterwasserfahrzeugen an der Woods Hole Oceanographic Institution im US-Bundesstaat Massachusetts, sagte gegenüber der Zeitung The New York Times, dass die Untersuchung des Tauchbootunglücks 18 bis 24 Monate dauern könnte. Drama am Titanic-Wrack: Expeditionstauchboot wird vermisst – akute Sauerstoffprobleme Weiter stellte Hartsfield fest, dass die Aufarbeitung nicht so einfach sein werde wie beispielsweise eine Untersuchung eines Flugzeugabsturzes, bei der man Daten eines Flugdatenschreibers verwenden könne. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass das Tauchboot Titan einen zentralen Datenrekorder mit sich geführt habe. Allerdings könnten andere Komponenten des Boots wie etwa eine Festplatte, Sonaraufnahmen oder Kameras für die Ermittlung wichtige Information liefern. Die Wrackteile waren vergangene Woche unweit des Wracks der im Jahr 1912 gesunkenen Titanic am Meeresgrund in rund 3.800 Meter Tiefe entdeckt worden. Am 19. Juni hatte das US-amerikanische Unternehmen OceanGate Expeditions bekanntgegeben, dass die Funkverbindung mit dem Tauchboot Titan, das Touristen zum Wrack der Titanic bringen sollte, etwa eine Stunde und 45 Minuten nach dem Beginn des Tauchganges am 18. Juni unterbrochen worden sei. Nach Angaben der US-Küstenwache befanden sich fünf Personen an Bord des Tauchboots. Die Passagiere des Tauchbootes waren Stockton Rush, der Gründer und Präsident von OceanGate Expeditions, der französische Tiefseeforscher Paul-Henri Nargeolet, der britische Milliardär und Vorsitzende von Action Aviation Hamish Harding, sowie der Pakistaner Shahzada Dawood und sein 19-jähriger Sohn Suleman. Die US-Küstenwache geht davon aus, dass das U-Boot durch den hohen Wasserdruck in einer Tiefe von 3.800 Metern zerstört wurde. Die Passagiere an Bord hatten keine Chance auf ein Überleben. Mehr zum Thema – OceanGate-Tragödie: Trümmer des Titan-U-Boots entdeckt, Insassen vermutlich tot

