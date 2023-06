"Wahnsinn und Grausamkeit" – Musk reagiert auf Video mit gefälschter Aussage von US-Senator Graham

Elon Musk kritisiert den US-Senator Lindsey Graham für dessen Äußerung bezüglich der Tötung von Russen. Musk bezeichnet Grahams Aussage als "Wahnsinn und Grausamkeit". Bei dem fraglichen Video mit dem Senator handelt es sich jedoch um eine Fälschung Kiews.

Quelle: Legion-media.ru © Stephane Lemouton / Bestimage

Die Äußerungen von US-Senator Lindsey Graham über den Tod von Russen seien ein Ausdruck von "Wahnsinn und Grausamkeit", schrieb der US-Milliardär und CEO von Tesla und SpaceX Elon Musk auf Twitter. Weiter erklärte er bezüglich der Haltung der jungen russischen Bevölkerung: "Wenn diese Kinder an der Front sein möchten, müssten sie nicht eingezogen werden." Mit diesen Aussagen reagierte der Milliardär auf einen Tweet des Unternehmers David Sachs, der ein Video kommentierte, in dem russische Jugendliche zu dem Lied "Ja Russki" (dt.: Ich bin Russe) tanzen. Musk wies darauf hin, dass der US-Senator Lindsey Graham vorschlage, "die maximale Anzahl solcher Menschen" zu töten. Während eines Besuches in Kiew im Mai soll Graham angeblich gesagt haben: "Russen sterben – das ist das Beste, wofür wir je Geld ausgegeben haben." Fälschen unter Freunden? Selenskij verdreht Aussagen von US-Senator Die anti-russischen Aussagen des republikanischen Senators und Hardliners tauchten in einem Video auf, das ukrainische Behörden nach Grahams Treffen mit Wladimir Selenskij veröffentlichten. Allerdings hat Graham diese Worte nicht tatsächlich gesagt, sie wurden aus dem Kontext gerissen und sinnentstellend zusammengeschnitten. Die Aussage ist in der Tat eine Fälschung. Mehr zum Thema - "Russen sterben – das ist das Beste, wofür wir je Geld ausgegeben haben" – Video von Kiew gefälscht

