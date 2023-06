Russlands Auslandsgeheimdienst: UNESCO und Kiew planen Ausfuhr christlicher Reliquien

Der russische Auslandsgeheimdienst hat Erkenntnisse, wonach Kiew und die UNESCO planen, von orthodoxen Kirchen verehrte Reliquien, darunter sterbliche Überreste orthodoxer Heiliger, aus dem Kiewer Höhlenkloster auszuführen und europäischen Museen zu übergeben.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Nach Angaben des russischen Auslandsgeheimdienstes wurde zwischen Kiew und der UNESCO eine Vereinbarung über den Abtransport von christlichen Wertgegenständen, darunter heiligen Reliquien, aus dem Kiewer Höhlenkloster getroffen. Demnach sollen sie unter dem Vorwand, sie "vor russischen Raketenangriffen zu retten", an Museen in Italien, Frankreich, Deutschland und dem Vatikan übergeben werden. Kirchenverfolgung in Ukraine: Klage für Gottesdienste im Kiewer Höhlenkloster abgewiesen Die russisch-orthodoxe Kirche zeigte sich auf Anfrage von RIA Nowosti besorgt über diese Informationen. Das Kiewer Höhlenkloster (russisch Kiewo-Petscherskaja Lawra, ukrainisch Kiewo-Petscherska Lawra) wurde im 11. Jahrhundert gegründet und ist eines der wichtigsten Zentren der russischen und ostslawischen Orthodoxie und Aufklärung. Auf dem Gelände des Klosters sind die sterblichen Überreste verehrter Heiliger und berühmter historischer Persönlichkeiten bestattet. Erstere werden von den orthodoxen Christen in der ganzen Welt als Reliquien verehrt. Im Jahr 1990 nahm die UNESCO das Kloster als ein bedeutendes Weltkulturerbe in die entsprechende Liste auf. Der Klosterkomplex wurde seitdem vorrangig mit Mitteln der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche und deren Gläubigen rekonstruiert, wiederaufgebaut und instand gehalten. Auch die im Zweiten Weltkrieg zerstörte größte Kirche des Komplexes wurde auf diese Weise mit kirchlichen Mitteln wiederaufgebaut. Die Machthaber in Kiew versuchen derzeit die kanonische Ukrainisch-Orthodoxe Kirche, die zum Moskauer Patriarchat zählt, aus ihrem Hauptsitz im Höhlenkloster zu vertreiben. RT DE hat mehrmals darüber berichtet. Mehr zum Thema - Kiewer Höhlenkloster: Kulturministerium setzt Mönchen Dreitagesfrist für Räumung

