Ist Saluschny in Deutschland? Wladimir Putins Antwort nährt Spekulationen

Wladimir Putin hat während seiner Unterhaltung mit russischen Militärbloggern auch die Frage nach dem Verbleib des ukrainischen Oberbefehlshabers Waleri Saluschny beantwortet. Die Antwort bietet zusätzlichen Stoff für bereits vorhandene Spekulationen über den Aufenthalt Saluschnys in Deutschland.

Quelle: Sputnik © Gawriil Grigorow / RIA Nowosti

In dem vertraulichen Teil seiner langen Unterhaltung mit Militärbloggern und Kriegsberichterstattern am 13. Juni musste der russische Präsident Wladimir Putin die Frage nach dem Schicksal des Oberkommandierenden der ukrainischen Armee, Waleri Saluschny beantworten. Ein Ausschnitt der Unterhaltung, in dem Putin diese Frage beantwortet, wurde am Sonntag von einem der Blogger vorab veröffentlicht und soll am Sonntagabend im russischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Das russische Oberhaupt beantwortete die Frage mit diesen Worten: "Ja, wo ist er, Saluschny? Ich weiß es. Ich denke, dass ich es weiß (…) ragen Sie ihn selbst (wo er ist). Aber dafür müssen Sie zu einer Fremdsprache greifen. Ich denke, dass er im Ausland ist, aber ich kann mich auch irren." Diese Antwort stützt Spekulationen, die bereits seit einiger Zeit in sozialen Netzwerken im Umlauf sind. Spekuliert wird darüber, dass Saluschny sich nach einer schweren Verwundung Anfang Mai zur medizinischen Rehabilitation in Deutschland aufhält. Meinung Selenskijs Ersatzmann: "Russen töten ist fast eine Religion" Insbesondere die Berliner Charité und das Bundeswehrkrankenhaus in der Bundeshauptstadt haben eine lange Tradition der Aufnahme und der Behandlung russischer Oppositioneller und ukrainischer Prominenter sowie Militärs. Der zuvor medial sehr präsente Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte ist seit Anfang Mai nicht mehr öffentlich aufgetreten, was Spekulationen über seinen Tod oder eine schwere Verwundung nährte. Hinzu kam, dass ukrainische Versuche, dies zu widerlegen, darin bestanden, Aufnahmen von Saluschny ohne jeden Bezug zu einem Datum oder zu aktuellen Ereignissen zu veröffentlichen. Am 24. Mai meldete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf russische Spezialdienste, dass das plötzliche "Untertauchen" des Kommandierenden tatsächlich auf eine Verwundung zurückzuführen sei. Saluschny habe bei einem russischen Raketenangriff Anfang Mai auf einen Gefechtsstand nahe dem Dorf Possad-Pokrowskoje bei Cherson Kopfverletzungen und mehrere Schrapnellwunden erlitten. Mehr zum Thema – Schwere Verwundung: Muss der ukrainische Oberbefehlshaber Saluschny den Dienst quittieren?

