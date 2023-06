Deutscher Panzer mit "Nazi-Symbol" auf dem Schlachtfeld in der Ukraine erwischt

Ukrainische Telegram-Kanäle veröffentlichten ein Video eines offensichtlich Leopard-2A6-Panzers in Saporoschje. Der Panzer trägt ein deutsches Balkenkreuz. Bisher wurde das Video noch nicht offiziell verifiziert.

Quelle: Legion-media.ru © Jaroslav Moravčík

Im Internet ist ein nicht verifiziertes Video aufgetaucht, das angeblich einen deutschen Leopard-Panzer mit Nazi-Emblem zeigt, der von den ukrainischen Streitkräften im Konflikt gegen Russland eingesetzt wird. Der kurze Clip wurde am Montag von mehreren proukrainischen Accounts veröffentlicht. Der Beschreibung zufolge ist der in Deutschland hergestellte Panzer irgendwo im Gebiet Saporoschje, einem umkämpften ehemaligen Teil der Ukraine, im Kampfeinsatz zu sehen. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Panzer mehrere Schüsse in eine Richtung abgibt, am Horizont steigt Rauch auf, und er rollt zurück. Die Betreiber des Panzers haben ihn offenbar modifiziert, indem sie ein "Balkenkreuz" auf den Turm gemalt haben. Verschiedene Versionen dieses Symbols wurden von den deutschen Streitkräften zwischen Mitte der 1930er Jahre und dem Ende des Zweiten Weltkriegs verwendet. Nach der Niederlage der Nazis wurde das Abzeichen ausgemustert, und das Bundesmilitär verwendet heute das alternativ geformte Eiserne Kreuz zur Kennzeichnung seiner Waffen. Vergangene Woche hat die Ukraine ihre seit Langem diskutierte Gegenoffensive gegen die russischen Truppen eingeleitet, obwohl ihre Streitkräfte nach Angaben Moskaus und mehrerer westlicher Medien auf erheblichen Widerstand gestoßen sein sollen. Nach Angaben des russischen Militärs wurde bereits eine Reihe von aus dem Westen gelieferten Panzern und Schützenpanzern zerstört, die der Ukraine einen Vorteil auf dem Schlachtfeld verschaffen sollten. Allein am Samstag verlor Kiew laut dem russischen Verteidigungsministerium vier Leopard-Panzer unter den Dutzenden Militärfahrzeugen. Mehr zum Thema – RT Doku: Vom Faschismus erzogen – Die Nationalisten der Ukraine

