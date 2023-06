Bericht: USA erwägen Erweiterung des UN-Sicherheitsrates um weitere Mitgliedsstaaten

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will den UN-Sicherheitsrat um neue ständige Mitglieder erweitern. Die Staaten sollen einem Medienbericht zufolge aber kein Vetorecht erhalten. Auch Deutschland gilt als möglicher Kandidat.

Quelle: Gettyimages.ru © Pacific Press

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will den UN-Sicherheitsrat reformieren und erwägt eine Erweiterung des Gremiums. Dies berichtet die Washington Post unter Berufung auf hochrangige US-Beamte und UN-Diplomaten. Demnach soll die Institution um sechs Sitze erweitert werden. Laut dem Bericht befindet sich Bidens Vertreterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, bereits in Gesprächen mit Diplomaten aus den 193 UN-Mitgliedstaaten über eine Erweiterung des Sicherheitsrats, um sich einen Eindruck vor dem jährlichen Treffen der Staats- und Regierungschefs im Herbst zu verschaffen. Brasiliens Präsident Lula fordert Reform der UN – Selenskij schwänzt Friedens-Treffen Die USA sollen zuvor die Aufnahme Deutschlands, Indiens und Japans als ständige Mitglieder in den Sicherheitsrat befürwortet haben. Frankreich und Großbritannien sollen dem Vorschlag zugestimmt haben. Auch Brasilien und mindestens ein afrikanisches Land könnten demnach einen ständigen Sitz im Gremium erhalten. Wie die Zeitung schreibt, zeige der Reformplan Bidens Wunsch, den wachsenden Einfluss der Entwicklungsländer anzuerkennen. Er hatte bereits im vergangenen September betont, dass die Institution "integrativer werden müsse, damit sie besser auf die Bedürfnisse der heutigen Welt reagieren kann". Der UN-Sicherheitsrat ist ein ständiges Gremium der Vereinten Nationen, zu dessen ständigen Mitgliedern Russland, die USA, China, Großbritannien und Frankreich gehören. Sie haben das Recht, gegen die Entscheidungen des Rates ein Veto einzulegen. Nach Kriegsbeginn in der Ukraine hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij den Ausschluss Russlands aus dem Sicherheitsrat gefordert. Der Vorsitzende des Europäischen Rates, Charles Michel, forderte einen Mechanismus zur Aussetzung der Mitgliedschaft Russlands. Die UN-Charta sieht kein Verfahren zur Suspendierung der Mitgliedschaft im Sicherheitsrat oder zum Ausschluss aus diesem vor. Mehr zum Thema – Indien verweigert Selenskij Einladung zum G20-Gipfel

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.