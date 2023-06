Skandinavien boykottiert Süßwarenhersteller wegen Tätigkeit in Russland

Skandinavische Unternehmen boykottieren den Oreo- und Milka-Hersteller wegen Arbeit in Russland. Zwar hat das US-Unternehmen Mondelez seine Investitionen in Russland ausgesetzt, seine Geschäftstätigkeit in dem Land aber nicht eingestellt.

Quelle: Legion-media.ru © Selu Gallego

Mehrere Dutzend skandinavische Unternehmen haben sich geweigert, mit dem US-amerikanischen Süßwarenhersteller Mondelez International zusammenzuarbeiten (zu dem Marken wie Oreo, Mars, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc und andere gehören), weil dieser sich weigert, sich vom russischen Markt zurückzuziehen. Bloomberg: Londoner Gericht verweigert russischem F1-Rennfahrer die Einreise nach Großbritannien Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters haben sich dem Unternehmensboykott von Mondelez die Fluggesellschaften SAS und Norwegian Air, der Bahnkonzern SJ, die Hotelkette Strawberry, die Einzelhandelskette Elkjop, die Schifffahrtsgruppe Fjord Line, der norwegische Fußballverband und andere angeschlossen. Wie Reuters anmerkt, ist der US-Konzern in Norwegen und Schweden durch seine lokalen Schokoladenhersteller Freia und Marabou weit vertreten. Inmitten des Boykotts wandte sich das Unternehmen am 11. Juni an die norwegische Regierung, um sein lokales Geschäft zu schützen. Im Mai wurde Mondelez International wegen der Fortsetzung der Tätigkeit in Russland, wo das Unternehmen drei Werke besitzt – die Bolschewik-Fabrik, eine Produktionsstätte in Pokrow und ein Werk in Weliki Nowgorod – auf die ukrainische Liste der "internationalen Kriegssponsoren" gesetzt. Ende 2022 hatte Mondelez in Russland einen Gewinn von 339 Millionen US-Dollar gemacht und 61 Millionen US-Dollar an Steuern an den Haushalt des Landes gezahlt, so die ukrainischen Behörden. Einige der skandinavischen Unternehmen, die den Süßwarenhersteller boykottierten, teilten Reuters mit, ihr Handeln sei durch die Entscheidung der ukrainischen Seite diktiert worden. Mondelez erklärte daraufhin, dass es versuchen werde, mit den Behörden dieser Länder zusammenzukommen, um seine Position zu erklären. Mondelez International halte sich an alle politischen Entscheidungen und Sanktionen und werde auch weiterhin die notwendigen Anpassungen der Geschäftstätigkeit in Betracht ziehen, um die vollständige Einhaltung zu gewährleisten, behauptete das Unternehmen. Mehr zum Thema – Deutsche Untersuchung des Nord-Stream-2-Anschlags erhöht Druck auf Polen

