Kim Jong-un äußert Unterstützung für Russland und wünscht weitere Siege

Anlässlich des Tages Russlands hat der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un Wladimir Putin seine völlige Unterstützung ausgedrückt. Kim Jong-un zeigte sich auch sicher, dass das russische Volk die Tradition der Siege fortsetzen wird.

Quelle: Gettyimages.ru © Inter Korean Press Corp/NurPhoto

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hat in einem Glückwunschtelegramm an den russischen Präsidenten Wladimir Putin anlässlich des Tages Russlands erklärt, das nordkoreanische Volk bringe seine volle Unterstützung für Russland zum Ausdruck und wünsche dem Land Wohlstand und Siege. Dies wurde von der Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur veröffentlicht: "Genosse Kim Jong-un betonte, dass der Kampf des russischen Volkes gegen die zunehmende Bedrohung und Herausforderung durch feindliche Kräfte, die versuchen, die Souveränität, die Sicherheit und das friedliche Leben des Landes zu untergraben, heute einen neuen Wendepunkt erreicht hat." Der nordkoreanische Staatschef unterstrich, dass das nordkoreanische Volk seine volle Solidarität mit den russischen Bürgern bekunde, die sich für die heilige Sache der Verteidigung der souveränen Rechte und Entwicklungsinteressen Russlands einsetzten. Im Glückwunschtelegramm wies Kim Jong-un auch darauf hin, dass Russlands Entwicklungs- und Kulturgeschichte, auf die man stolz sein könne, "tiefe Wurzeln" habe und das Land einen "glorreichen Weg" der Entwicklung mit Würde und Macht beschritten habe: "Die Gerechtigkeit wird siegen, und das russische Volk wird weiterhin seine charakteristische und traditionelle Geschichte des Sieges verherrlichen." Kim Jong-un versicherte, dass die Freundschaft zwischen dem russischen und dem nordkoreanischen Volk für beide Länder ein "wertvolles strategisches Gut" sei. Er erklärte sich bereit, die gut-nachbarschaftlichen Beziehungen und die strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten zu stärken. Der Tag Russlands ist ein gesetzlicher Feiertag, der jedes Jahr am 12. Juni begangen wird. Die Geschichte des Feiertags geht auf den 12. Juni 1990 zurück, als der erste Kongress der Volksdeputierten der RSFSR (Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik) die Erklärung über die staatliche Souveränität Russlands verabschiedete. Mehr zum Thema - Nordkorea: Bei Wasserkraftwerk Kachowka wiederholt sich Szenario der Nord-Stream-Sprengung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.