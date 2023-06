Moskau: Vier weitere Leopard 2-Panzer in der Ukraine zerstört

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat das russische Militär bei der erfolgreichen Abwehr von Vorstoßversuchen der Kiewer Streitkräfte neun ukrainische Panzer, darunter vier Leopard 2 aus deutscher Produktion, zerstört.

Quelle: AFP © Oscar del Pozo

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat das russische Militär neun ukrainische Panzer zerstört, darunter vier Leopard 2 aus deutscher Produktion, als es die Vorstoßversuche der Kiewer Streitkräfte erfolgreich abwehrte. Acht deutsche Leopard-Panzer zerstört – Russland verhindert ukrainischen Offensivversuch In den vergangenen 24 Stunden habe die Ukraine "weitere erfolglose Versuche unternommen, offensive Operationen durchzuführen": Im Süden der russischen Volksrepublik Donezk, in der Nähe der Stadt Artjomowsk und in der Region Saporoschje, sagte der Sprecher des Ministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, bei einem Briefing am Samstag. In der Region Saporoschje wehrten russische Bodentruppen, Artillerie und Luftstreitkräfte zwei Angriffe großer ukrainischer Einheiten ab, die von Panzern in der Gegend der Dörfer Jablonewo und Nowopokrowka unterstützt wurden, sagte er. Zwei gepanzerte Konvois Kiews wurden in der Nähe der Siedlungen Nowodanilowka und Malaya Tokmachka angegriffen, berichtete der Sprecher weiter. Außerdem habe es drei kleinere ukrainische Angriffe in der Region gegeben, die ebenfalls erfolglos geblieben seien, fügte er hinzu. Neben den neun Panzern haben die Kiewer Streitkräfte auch elf gepanzerte Mannschaftstransporter verloren, darunter fünf von den USA gelieferte Bradley-Kampffahrzeuge, 14 gepanzerte Autos und eine französische Panzerhaubitze vom Typ Caesar, so Konaschenkow weiter. Die Verluste des ukrainischen Militärs bei den neuen Kämpfen in der Region Saporoschje belaufen sich nach Angaben des Ministeriumssprechers auf bis zu 300 Soldaten. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg – Russlands Militär: Gut 40 Freiwilligen-Gruppen im Kampfgebiet im Einsatz

