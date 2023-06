Schoigu: Ukraine scheitert mit hohen Verlusten an Durchbruchsversuch im Gebiet Saporoschje

Der Versuch ukrainischer Truppen, einen Durchbruch gegen russische Stellungen im Gebiet Saporoschje zu erringen, ist gescheitert. Dabei erlitt die ukrainische Seite deutliche Verluste an Soldaten und Material, wie Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte.

Quelle: www.globallookpress.com © Tsitsagi Nikita/news.ru via globallookpress.com

Wie das russische Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, hat sich Verteidigungsminister Sergei Schoigu zum Versuch Kiews geäußert, die russischen Stellungen im Gebiet Saporoschje zu durchbrechen. Wie Schoigu erklärte, haben die ukrainischen Truppen versucht, die russischen Streitkräfte mit bis zu 1.500 Mann anzugreifen. Der russische Verteidigungsminister gab bekannt: "Heute um 1.30 Uhr hat die 47. mechanisierte Brigade [der ukrainischen Armee – Anm. d. Red.] mit bis zu 1.500 Mann und 150 gepanzerten Fahrzeugen in Richtung Saporoschje versucht, unsere Verteidigung zu durchbrechen." Nach Angaben des Ministers wurden die ukrainischen Einheiten rechtzeitig von russischen Aufklärungskräften entdeckt und ein Präventivschlag mit Artillerie, Flugzeugen und Panzerabwehrwaffen eingeleitet. "In allen vier Richtungen wurde der Feind aufgehalten und zog sich unter schweren Verlusten zurück", unterstrich Schoigu in seiner Erklärung. Seinen Worten zufolge haben die russischen Truppen den ukrainischen Streitkräften durch ihren Präventivschlag im Raum Saporoschje hohe Verluste zugefügt: "Als Ergebnis des zweistündigen Gefechts verlor der Feind 30 Panzer, elf Schützenpanzer und bis zu 350 Personen." Er betonte, dass die ukrainischen Bemühungen, das Militär zu reorganisieren, offensichtlich keinen Erfolg gehabt hätten: "Die speziell für diesen Durchbruch ausgebildeten Reservekräfte des Feindes haben also ihre Aufgabe nicht erfüllt." Während die Bild im Stil der Landserhefte behauptet: "Ukrainische Offensive läuft" und frohlockt: "Jetzt stoßen deutsche Leopard-Panzer vor", worauf "die ganze Welt" – so die Bild – gewartet habe, zeigen prorussische Telegram-Kanäle Aufnahmen von brennenden Panzern am Frontabschnitt Saporoschje. Darunter sollen sich auch Panzer des deutschen Typs Leopard befinden. Mehr zum Thema – Vergessen Sie nicht den WaPo-Bericht über die Pläne Kiews, den Kachowka-Damm zu sprengen

