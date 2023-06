Etwa 2.700 Häuser im Gebiet Cherson nach Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka überflutet

Nach der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka leiden rund 2.700 Häuser in 15 Ortschaften des Gebiets Cherson unter der Überschwemmung. Fast 1.300 Menschen wurden evakuiert. Mindestens sieben Menschen werden in Nowaja Kachowka noch vermisst.

Quelle: Sputnik © Taissija Woronzowa

Etwa 2.700 Häuser in 15 Ortschaften des Gebiets Cherson wurden nach der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka von der Überschwemmung heimgesucht. Dies teilten die Einsatzkräfte gegenüber TASS mit. In der Meldung heißt es: "Nach neuesten Angaben wurden etwa 2.700 Häuser in 15 Ortschaften im Gebiet Cherson überflutet. Insgesamt lebten dort 22.000 Menschen. Fast 1.300 Menschen wurden evakuiert." Die Behörden richteten 40 Notunterkünfte ein, in denen bis zu 5.500 Menschen untergebracht werden können. Derzeit befinden sich dort 345 Zivilisten. Mindestens sieben Menschen werden in Nowaja Kachowka vermisst, seitdem das Wasser aus dem Kachowka-Stausee nach der Zerstörung der Kraftwerkskonstruktionen unkontrolliert abfließt. Dies teilte der Leiter der Stadtverwaltung, Wladimir Leontjew, am Mittwoch gegenüber TASS mit. Staudamm Kachowka durch Angriffe zerstört – Zehntausende in Gefahr In der Nacht zum Dienstag hatte das ukrainische Militär das Wasserkraftwerk Kachowka beschossen, vermutlich mit einem Olcha-Mehrfachraketenwerfer, einer ukrainischen Weiterentwicklung des sowjetischen Waffensystems Smertsch, wodurch die Schäden einen unkontrollierten Wasserabfluss verursachten. Der Dammbruch des Kraftwerks hat bereits zu schweren Umweltschäden geführt. Auch wurde Ackerland entlang des Dnjepr weggeschwemmt. Es besteht ein gewisses Risiko, dass der Wasserstand im Nord-Krim-Kanal sinken könnte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete den ukrainischen Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka als vorsätzliche Sabotage. Er fügte hinzu, dass das Kiewer Regime die volle Verantwortung für die Folgen tragen müsse. Mehr zum Thema – Peskow: Kiew kann Offensivziele nicht erreichen – Angriff auf Staudamm eine Folge

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.