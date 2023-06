Frankreich: Neuer Weltrekord beim größten Rechtschreibdiktat

Im Zentrum von Paris, auf den Champs-Élysées, fand am Sonntag ein Straßendiktat mit insgesamt mehr als 5.000 Teilnehmern statt. Die Veranstaltung wird in das Guinness-Buch der Rekorde eingetragen.

Quelle: AFP © ALAIN JOCARD

Am vergangenen Sonntag kamen zahlreiche Menschen auf der Pariser Prachtstraße, den Champs-Élysées, zusammen, um an einem großen Rechtschreibdiktat teilzunehmen. Insgesamt wurden den Anwesenden drei Texte vorgelesen. Für das erste Diktat, an dem 1.397 Personen gleichzeitig teilnahmen, wurde ein Auszug aus dem Werk "Briefe aus meiner Mühle" des französischen Schriftstellers Alphonse Daudet ausgewählt. Den Text las der Journalist und Literaturkritiker Augustin Trapinard vor. Ziel war es, einen neuen Weltrekord für das Guinness-Buch der Rekorde in Bezug auf die Teilnehmerzahl aufzustellen. Dies sei den Organisatoren gelungen, erklärten die Vertreter des Buches, die ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend waren. Später folgten zwei weitere Diktate. Eines davon las der Vizebürgermeister von Paris Pierre Rabadan vor. Den dritten Text las die französische Bestsellerautorin Katherine Pancol. Laut den Veranstaltern bestand das Ziel des Diktats darin, "die Liebe zur Sprache und die Lust am Lernen zu wecken, die Rechtschreibung zu verbessern" und "den Teilnehmern die Freude an der gemeinsamen Arbeit zu vermitteln". La dictée des Champs-Elysées était trop bien pic.twitter.com/jPxpdtTOX8 — ✌🏼 (@emahopg) June 4, 2023 Mitmachen durfte jeder, der mindestens zehn Jahre alt war. Für die Teilnehmer wurden insgesamt 1.779 Schreibtische aufgestellt. Die Aufgabe bestand darin, den Text dreimal anzuhören und ihn mit möglichst wenigen Rechtschreibfehlern aufzuschreiben. An den drei Diktaten beteiligten sich nach Angaben der Organisatoren insgesamt mehr als 5.000 Menschen. Mehr zum Thema – Sachsen: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will auch in Schulen "gendern"

