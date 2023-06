Russland: Start der ersten Mondsonde für August geplant

Die Raumfahrtbehörde Roskosmos hat den für Juli geplanten Start der ersten Mondsonde in der Geschichte des modernen Russlands auf August verschoben. Der Start wird vom Weltraumbahnhof Wostotschny aus durchgeführt.

Quelle: Sputnik © Waleri Melnikow

Der Start der ersten unbemannten Mondsonde in der Geschichte des modernen Russlands ist für den 11. August 2023 geplant. Laut der Webseite des offiziellen russischen Unternehmens für Weltraumtourismus, RocketTrip, wird die Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Wostotschny aus starten. Die Mission hätte bereits im Juli 2022 erfolgen sollen. Aufgrund technischer Probleme wurde sie jedoch auf das Jahr 2023 verschoben. Meinung Der Tod des einst berühmtesten Menschen der Erde: Wie der Weltraumpionier Juri Gagarin umkam "Es wurde als zweckmäßig erachtet, die Raumsonde Luna-25 im August 2023 zu starten", teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos vergangene Woche mit. Demnach befindet sich die Raumsonde zur Erforschung des Mondes in der letzten Phase der Bodentests. Die Schlüsselphase der Mission – eine sanfte Landung auf der Mondoberfläche – werde derzeit abgeschlossen. Die Sonde soll unter schwierigen Bedingungen in der Nähe des Südpols (des Mondes) landen. Im April 2023 war die japanische Mondlandefähre Hakuto-R bei einer harten Landung auf der Mondoberfläche abgestürzt. Roskosmos erklärte danach, dass die Erfahrungen von Ländern, deren Sonden auf dem Mond gelandet seien, die entscheidende Bedeutung der sanften Landung für den Erfolg der gesamten Mission zeigen würden. Im vergangenen Oktober hatte der Chef von Roskosmos, Juri Borissow, bekannt gegeben, dass nach dem Start von Luna-25 drei weitere Missionen geplant seien. Ihm zufolge werde Russland im Jahr 2030 technologisch bereit sein, mit Astronauten auf dem Mond zu landen. Beim letzten Flug der sowjetischen Mondsonde Luna-24 im Jahr 1976 wurden 170 g Mondstaub zur Erde gebracht. Mehr zum Thema – NASA: Internationale Raumstation altert – Abbau erfolgt bis zum Jahr 2031

