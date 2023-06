Seoul bezeichnet sein Bündnis mit Washington als "nuklear basierte Allianz"

Vor dem Hintergrund der andauernden Spannungen mit Nordkorea hat der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol erklärt, dass die Allianz zwischen Seoul und Washington nun eine "nuklear basierte" sei. Dies ist wohl die Folge der im April geschlossenen "Washingtoner Erklärung".

Quelle: Legion-media.ru © Karen Hovsepyan

Der südkoreanische Staatschef Yoon Suk-yeol hat am Dienstag erklärt, dass sein Land und die USA ihre militärische Kooperation zu einer "nuklear basierten Allianz" erweitert hätten. Der Politiker gab bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Nationalfriedhof in Seoul zu verstehen, dass dies eine Folge der in diesem April unterzeichneten Washingtoner Erklärung sei. Yoon wurde von der Nachrichtenagentur Yonhap mit den Worten zitiert: "Präsident Biden und ich haben im April gemeinsam die Washingtoner Erklärung verkündet, die die erweiterte Umsetzung von Abschreckung mit US-Atommitteln drastisch verstärkt. Die südkoreanisch-US-amerikanische Allianz ist nun zu einer nuklear basierten erweitert worden." Dabei ging der Präsident auf die Fortschritte des nördlichen Nachbarlandes im Raketenbau und im Atomwaffenbereich ein. Yoon verwies auch auf die Drohungen der Regierung in Pjöngjang, nukleare Waffen einzusetzen. Gleichzeitig hob er hervor: "Unsere Regierung und unser Militär wird das Leben und die Sicherheit unseres Volkes schützen, indem wir eine unbeugsame Sicherheitsstellung aufbauen, die auf einer beispiellos starken Allianz zwischen Südkorea und den USA basiert." Die Washingtoner Erklärung war am 26. April dieses Jahres bei einem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Yoon in der US-Hauptstadt unterzeichnet worden. Der Anlass war der 70. Jahrestag der bilateralen Allianz. Im Dokument verpflichteten sich die USA, die "erweiterte Abschreckung" zu stärken und im Ernstfall Südkorea mit allen militärischen Mitteln, einschließlich mit Atomwaffen, zu verteidigen. Als Teil der Erklärung bekräftigte Südkorea sein Bekenntnis zum Atomwaffensperrvertrag. Eine Stationierung von US-Atomwaffen im asiatischen Land wurde ausgeschlossen. Mehr zum Thema - Nach sechs Jahren Pause: Südkorea nimmt Militärübungen an seiner westlichen Grenze wieder auf

