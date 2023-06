Ein Tag in der Geschichte: Vor 78 Jahren wurde die Berliner Erklärung unterzeichnet

Am 5. Juni 1945 wurde in Berlin ein allgemeines Dokument über die Bedingungen der Kapitulation Nazideutschlands unterzeichnet. Diese Erklärung diente als Rechtsgrundlage für die Aktivitäten der Behörden der Siegermächte auf deutschem Gebiet in den ersten Nachkriegsjahren.

Quelle: Sputnik © Wladimir Grebnew

Vor 78 Jahren haben die Regierungen der UdSSR, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und die provisorische Regierung der Französischen Republik in Berlin die Deklaration über die Niederlage des faschistischen Deutschlands und die Übernahme der Regierungsgewalt durch die vier alliierten Staaten (die Berliner Erklärung) unterzeichnet. Die Unterzeichner waren der sowjetische Marschall Georgi Schukow, der britische Generalfeldmarschall Bernard Montgomery, der General der US-Armee, Dwight Eisenhower und der französische General Jean de Lattre de Tassigny. In dem Dokument heißt es: "… Die Regierungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika und die provisorische Regierung der Französischen Republik übernehmen hiermit die oberste Gewalt in Deutschland, einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierung, des Oberkommandos und aller regionalen, kommunalen oder lokalen Regierungen oder Behörden …" Die Erklärung bildete die Rechtsgrundlage für die Aktivitäten der Besatzungsmächte der Siegermächte auf deutschem Gebiet in den ersten Nachkriegsjahren. Sie definierte die Ziele, Grundsätze und Mechanismen der internationalen Kontrolle über Deutschland. Mehr zum Thema - Nur die Zeichen der Zeit nicht erkennen: Der Westen setzt lieber auf "seine" Vergangenheit

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.