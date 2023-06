Pistorius fordert Beendigung der Ausbildung von chinesischen Piloten durch deutsche Ex-Militärs

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat bei einem Treffen mit dem chinesischen Verteidigungsminister Li Shangfu gefordert, die Zusammenarbeit mit ehemaligen Bundeswehrpiloten sofort einzustellen. Medien zufolge befürchtet er Hochverrat seitens der Ex-Piloten.

Quelle: Gettyimages.ru © Britta Pedersen/picture alliance

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat bei einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Shangfuam Samstag auf einem Forum in Singapur ein "sofortiges" Ende der Zusammenarbeit mit ehemaligen Angehörigen der deutschen Luftwaffe gefordert, die als Ausbilder für die Ausbildung von Kampfpiloten in China tätig sind. Am Rande des Sicherheitsforums Shangri-La-Dialog in Singapur sagte Pistorius nach dem Gespräch mit Li: "Ich habe deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass diese Praxis unabhängig von uns unverzüglich beendet wird." Nach Angaben des Ministers machte er seinem Amtskollegen auch klar, "dass er sicherlich nicht amüsiert wäre, wenn ich das meinerseits probieren würde". Pistorius merkte jedoch an, dass der chinesische Verteidigungsminister sehr verhalten auf seine Anfrage reagiert habe. Er sagte, Li habe die Praxis der Anwerbung ehemaliger deutscher Piloten nicht geleugnet, aber ihre Bedeutung heruntergespielt. Bundeswehr bleibt ausgenommen: Ampel-Koalition streitet über Haushaltskürzungen für 2024 Das Gespräch zwischen Pistorius und Li am Ende des Sicherheitsforums am Samstag dauerte mehr als eine Stunde statt der geplanten 30 Minuten. Der deutsche Verteidigungsminister bezeichnete es als sehr offen und informativ. Deutsche Medien hatten zuvor berichtet, dass ehemalige Bundeswehrangehörige über Firmen in Südafrika und Neuseeland Jobs in China gefunden haben und für die Weitergabe ihres Wissens an chinesische Piloten hohe Gehälter erhalten. Der Spiegel berichtete, dass das Bundesverteidigungsministerium Staatsverrat durch mehrere ehemalige Angehörige der deutschen Luftwaffe befürchtete, die als Ausbilder für die Ausbildung chinesischer Kampfpiloten tätig sind. Die umstrittene Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte dem Magazin: "Dass frühere Luftwaffensoldaten nach ihrer Dienstzeit in China Kampfjetpiloten ausbilden, ist ein Unding, das können wir nicht akzeptieren." Peking äußerte sich zu diesem Thema nicht. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, hatte jedoch im vergangenen Jahr als Reaktion auf ähnliche Anschuldigungen Großbritanniens bestritten, von einer solchen Beschäftigung zu wissen. Mehr zum Thema - Absurde Logik: Corona-Impfpflicht bei Bundeswehr wegen "russischem Aggressor" – Boris Pistorius

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.