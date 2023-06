"Wertlos" – Antonow zur Aussage der USA, keine Angriffe Kiews auf Russland zu fördern

Der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, hat das Vorgehen der US-Politiker verurteilt. Deren Aussagen, dass die USA Angriffe der ukrainischen Armee auf Russland nicht begünstigen würden, seien "keinen Pfennig wert", so Antonow.

Quelle: Gettyimages.ru © Justin Sullivan/Getty Images

Vor dem Hintergrund der weiter zunehmenden ukrainischen Attacken auf das Territorium Russlands sowie der Ankündigung des neuen US-Militärhilfepakets für die Ukraine hat der Botschafter Russlands in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, das Vorgehen der USA verurteilt. Washington demonstriere Gleichgültigkeit gegenüber den Verbrechen Kiews, indem es dem Land ein weiteres Militärhilfepaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung stelle. Die Erklärungen der US-amerikanischen Politiker, dass sie angeblich keine Angriffe der ukrainischen Armee auf Russland fördern würden, "sind keinen Pfennig wert", erklärte der Botschafter Russlands zu der am 31. Mai angekündigten US-Militärhilfe für die Ukraine. Damit kommentierte Antonow auch die gleichlautende Erklärung des Kommunikationsdirektors des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, der dies folgendermaßen begründete: Washington habe von Kiew die Zusicherung erhalten, dass die ukrainische Armee keine amerikanischen Waffen einsetzen werde, um russisches Gebiet zu treffen. Der Telegram-Kanal der russischen Botschaft zitiert den russischen Diplomaten wörtlich: "Wir registrieren die Hartnäckigkeit der US-Regierung bei der Eskalation der ukrainischen Krise. Die Behörden sprechen wieder stolz davon, ihren verrückten Kiewer Marionetten finanzielle Unterstützung und eine weitere Ladung Kriegsmaterial zur Verfügung zu stellen. Zugleich stacheln sie die europäischen Satelliten an, die technologische Entwicklung Russlands durch zusätzliche Handelsbarrieren zu behindern." Antonow betonte, dass diese Schritte der USA unmittelbar nach einer Reihe von Terroranschlägen der US-amerikanischen Protegés in Moskau und im Moskauer Gebiet erfolgt seien. Anstatt das Selenskij-Regime zur Rechenschaft zu ziehen, zeige sich Washington demonstrativ gleichgültig gegenüber den Verbrechen der Kiewer Behörden. Das neue Hilfspaket der USA im Gesamtwert von 300 Millionen US-Dollar sei eine willkommene Förderung für die Kiewer Behörden, setzte der russische Diplomat fort. Dabei würden die USA jedoch viele wirtschaftliche Probleme vernachlässigen, um der Ukraine zu helfen. Sie würden die Anzeichen einer Wirtschaftskrise ebenso wie die Bitten lateinamerikanischer, afrikanischer und asiatischer Staaten um Unterstützung bei der sozioökonomischen Entwicklung ignorieren. Auch die akuten Migrationsprobleme an den südlichen Grenzen der USA würden beiseitegeschoben. Antonow fügte hinzu: "Das Problem der ärmlichen Existenz von Migranten ließe sich ganz einfach dadurch lösen, dass man zumindest einen Teil der ukrainischen Militärhilfe für edle Ziele umleitet." Doch wollten die US-amerikanischen Behörden die Realität nicht sehen. Es scheint, dass sie von dem Wunsch besessen seien, Russland eine strategische Niederlage beizubringen, indem sie versuchten, seine Wirtschaft zu zermürben, fügte Antonow hinzu. Zugleich würden sie weiterhin die rücksichtslosen Handlungen ihrer "Kunden" begünstigen, indem sie diese mit immer tödlicheren Waffen versorgen. Russische Grenzstadt Schebekino massiv unter Beschuss – ukrainische Angriffe zurückgeschlagen Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte der Ukraine zuvor ein neues Militärhilfepaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt, wie aus der Website des Pentagon hervorgeht. Das Paket umfasst unter anderem zusätzliche Munition für Patriot- und HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, Stinger und Avenger-Luftabwehrsysteme sowie Luft-Luft-Raketen AIM-7 Sparrow, Panzermunition im Kaliber 105-Millimeter, 155-Millimeter- und 105-Millimeter-Artilleriemunition sowie Munition für Drohnen. Seit dem Beginn der Militäroperation in der Ukraine im Februar 2022 haben die Vereinigten Staaten mehr als 37,6 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe ausgezahlt. Mehr zum Thema – Drohnenangriff auf Moskau – mehrere Wohnhäuser beschädigt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.