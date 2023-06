COMAC C919: Chinas Boeing-Konkurrent steht vor einem steilen Aufstieg

Von Timur Fomenko

Am vergangenen Wochenende absolvierte Chinas neues, im eigenen Land entwickeltes und gebautes Verkehrsflugzeug, die COMAC C919, seinen ersten kommerziellen Flug.

Das neue Modell, das als Konkurrent der amerikanischen Boeing 737 gehandelt wird, ist bereits seit einiger Zeit in der Entwicklung, nachdem es im letzten Herbst die behördliche Zulassung erhalten hat. Die staatlichen Medien berichteten ausführlich über den Jungfernflug, nachdem die in Shanghai ansässige China Eastern Airlines das erste Modell erworben hatte.

Westliche Kritiker wiesen darauf hin, dass die Lieferkette des chinesischen Flugzeugs auf viele ausländische Komponenten, auch aus Europa und den Vereinigten Staaten, angewiesen sei. Dennoch ist es ein bedeutender Erfolg, dass China ein eigenes, kommerziell wettbewerbsfähiges Flugzeug gebaut hat, das selbst bei möglichen Lieferproblemen eine langfristige Herausforderung für Boeing darstellt.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es für den neuen Konkurrenten ein leichter Weg sein wird. Schon bevor China zu einem "Problem" wurde, haben die USA lange Zeit keinerlei Toleranz gegenüber ausländischen Wettbewerbern in der Luftfahrt gezeigt, da sie durch den Einfluss der militärisch-industriellen Lobby, zu der auch Boeing gehört, kompromittiert sind. Dies hat zu einem langwierigen verdeckten Krieg gegen den wichtigsten europäischen Konkurrenten, Airbus, geführt, in den sogar angebliche Spionage und die Nationale Sicherheitsbehörde der USA verwickelt waren. Angesichts des derzeitigen Stands der handelspolitischen und technologischen Spannungen zwischen den USA und China sind feindliche Handlungen gegen COMAC unvermeidlich.

Es grenzt an ein Wunder, dass COMAC noch nicht auf die "Unternehmensliste" des US-Handelsministeriums gesetzt wurde, auf der Unternehmen und Personen aufgeführt sind, die von US-Technologieexporten ausgeschlossen sind. Anfang 2021 hat die Trump-Administration das Unternehmen bereits auf eine schwarze Liste gesetzt, auf der es als "mit dem chinesischen Militär verbundenes" Unternehmen geführt wird, angeblich um Investitionen in das Unternehmen einzuschränken. Trotzdem wurde das Unternehmen nicht wie Huawei behandelt, was ungewöhnlich ist, da jedes chinesische Unternehmen, das Fortschritte im Bereich strategischer Technologien macht oder in der Lage ist, Amerikas Monopole zu untergraben, häufig mit solchen Maßnahmen belegt wird.

Die Beständigkeit dieser Art von Verhalten deutet darauf hin, dass eine Reaktion wahrscheinlich eine Frage des "wann" und nicht des "ob" ist. Die Abhängigkeit von bestimmten amerikanischen Komponenten macht COMAC angreifbar, und das Produkt könnte ins Stocken geraten. Daher befindet sich das Unternehmen in einem Wettlauf mit der Zeit, um seine Lieferkette zu lokalisieren und sich von US-Lieferanten zu lösen, die jederzeit abgeschnitten werden können, insbesondere wenn die Spannungen zunehmen. Im gegenwärtigen Umfeld sollten chinesische Unternehmen davon ausgehen, dass die Verhängung von Beschränkungen unvermeidlich ist, da derartige Maßnahmen selten in guter Absicht getroffen werden. Peking sollte auch davon ausgehen, dass die USA Drittländer ohne Weiteres dazu zwingen können, ihre Beschränkungen zu übernehmen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben und weiterhin tun.

Auch wenn keine Sanktionen verhängt werden, werden die US-Industrielobby und ihr Einfluss in der Regierung und in den Medien zwangsläufig bewusst negative Publicity für COMAC erzeugen, vor allem wenn das Unternehmen erfolgreich ist und den Marktanteil von Boeing auf der internationalen Bühne bedroht. Die Nutzung negativer Medienberichterstattung, um chinesische Produkte ins Visier zu nehmen, ist eine bewährte Taktik. Während des Höhepunkts der Covid-19-Pandemie beispielsweise verbreiteten westliche Medien regelmäßig Negativmeldungen, um die Wirksamkeit der in China hergestellten Impfstoffe zu untergraben und infrage zu stellen und so den Marktanteil von Pfizer und Moderna zu stärken.

Ähnliche Geschichten könnten genutzt werden, um die C919 absichtlich als unsicher oder unfallträchtig darzustellen, um zu versuchen, Fluggesellschaften dazu zu bringen, sie zu meiden, speziell in westlichen Ländern, in denen die Nachfrage nach Boeing dominiert. Die USA haben immer wieder versucht, in den westlichen Ländern Hindernisse für chinesische Technologie zu errichten, wobei der Fall der 5G-Geräte von Huawei das prominenteste Beispiel ist. Ein einziger Unfall, in den eine C919 verwickelt wäre, würde daher eine weitverbreitete negative Publicity hervorrufen und den Blick auf den Aspekt "Made in China" lenken. Außerdem ist damit zu rechnen, dass sich die USA weiterhin über unfaire Wirtschaftspraktiken und staatliche Subventionen beschweren werden, was sie und die EU ermutigen wird, massive Zölle auf jeden inländischen Kauf des Flugzeugs zu erheben.

China muss sich daher auf einen langfristigen Kampf einstellen, wenn seine eigene Luftfahrtindustrie erfolgreich sein soll. Dazu gehören erstens die lokale Eigenständigkeit und zweitens der Aufbau einer Koalition von unterstützenden und teilnehmenden Ländern, um seine internationale Stellung zu sichern. Weltweit bilden Boeing und Airbus ein faktisches Monopol, wobei ersterer keine Skrupel hat, seine Konkurrenten zu untergraben. China wäre am besten in der Lage, nach der Etablierung der C919 auf dem heimischen Markt das Flugzeug zu subventionierten Preisen an Entwicklungsländer zu verkaufen, die sich keine Flugzeuge westlicher Produktion leisten können.

Aus dem Englischen

Timur Fomenkoist ein politischer Analyst.

Mehr zum Thema - Russland und China beginnen Produktion von gemeinsam entwickelten Passagierflugzeugen