Google löscht App russischer Regierungspartei aus Playstore

Gegen die russische Regierungspartei Jedinaja Rossija waren bereits zuvor Sanktionen verhängt worden. Laut einem Vertreter der Partei arbeiteten die Entwickler bereits an einer Alternative.

Die Smartphone-App der russischen Regierungspartei Jedinaja Rossija (Einiges Russland) ist aus Googles Play Store entfernt worden. Dies teilte der Pressedienst der Partei am Dienstag mit. Sergej Perminow, stellvertretender Sekretär des Generalrats der Partei, kommentierte: "Obwohl die Sanktionen gegen Einiges Russland schon seit geraumer Zeit in Kraft sind, haben wir erst heute eine Mitteilung erhalten, dass die Anwendungen von Einiges Russland aus dem App-Store entfernt wurden." Laut Perminow hätten die größten App-Store-Beitreiber Apple und Google ein Verbot für bezahlte Konten verhängt, die Zahlungen für das Abonnement nicht überwiesen und Nachfragen der Entwickler unbeantwortet gelassen. Aktuell arbeite man an der Wiederherstellung der App im Webformat. Einiges Russland: In den USA verbotene Organisation Twitter verlässt Kodex gegen Desinformation, um sich von Pflicht zur Desinformation zu befreien Die Partei Einiges Russland hat im russischen Parlament, der Duma, aktuell die absolute Mehrheit und stellt auch die Mehrheit der 85 Gouverneure. Nutzer erhielten durch der App Zugriff auf parteibezogene Nachrichten und Informationen sowie politische Kommentare. Im vergangenen Dezember waren alle russischen Parlamentsfraktionen im Zuge des neunten Sanktionspakets gegen Russland zu nach US-amerikanischem Recht verbotenen Organisationen erklärt worden. Hierzu zählen Einiges Russland, die Kommunistische Partei, die Liberaldemokratische Partei, Sprawedliwaja Rossija (Gerechtes Russland) und Nowye Ljudi (Neues Volk). Mehr zum Thema – Britische Anti-Terror-Polizei verhört Grayzone-Journalisten

