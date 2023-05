Putin: Ukrainischer Drohnenangriff auf Moskau ist ein klares Kennzeichen terroristischer Aktivität

Am Dienstagmorgen wurden ukrainische Drohnen über Moskau gesichtet und daraufhin abgeschossen. Russlands Präsident Wladimir Putin äußerte sich zeitnah dazu. Ihm zufolge sei dieser Angriff ein klares Kennzeichnen terroristischer Aktivität seitens der Ukraine.

Der ukrainische Drohnenangriff auf Moskau war ein Versuch der Kiewer Behörden, die russischen Bürger einzuschüchtern und die russische Führung zu ähnlichen Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren. Dies erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag. Drohnenangriff auf Moskau – mehrere Wohnhäuser beschädigt Putin bestätigte erneut, dass Russland Angriffe auf das ukrainische Territorium durchführe, jedoch nur gegen Militärobjekte sowie Munitions- und Brennstoffdepots mit dem Einsatz von hochpräzisen Langstreckenwaffen. Angriffe gegen Entscheidungszentralen der ukrainischen Streitkräfte habe Russland auch in Erwägung gezogen. In diese Kategorie falle unter anderem das Hauptquartier des ukrainischen militärischen Geheimdienstes, das "vor zwei oder drei Tagen" getroffen worden sei. Kiew habe seinerseits einen anderen Weg gewählt, so Russlands Präsident weiter. Die ukrainische Taktik bestehe darin, russische Staatsbürger einzuschüchtern und Wohnhäuser anzugreifen. Das könnte auch das Ziel des Drohnenangriffs auf Moskau am Dienstag gewesen sein. "Das ist ein klares Kennzeichen terroristischer Aktivität." Außerdem könnte die Ukraine durch den Angriff auf Moskau versucht haben, eine Gegenreaktion seitens Russlands auszulösen. Das Flugabwehrsystem der Hauptstadt habe jedoch routinemäßig und ausreichend reagiert, obwohl man noch daran arbeiten müsse. "Insgesamt ist es offensichtlich, was getan werden muss, um die Luftverteidigung der Hauptstadt zu verdichten." Mehr zum Thema – Moskaus Bürgermeister bestätigt Drohnenangriff, Verteidigungsministerium beschuldigt Kiew

