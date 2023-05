Moskaus Bürgermeister bestätigt Drohnenangriff, Verteidigungsministerium beschuldigt Kiew

Acht ukrainische Drohnen haben am Dienstagmorgen Moskau an und wurden dabei abgeschossen, meldete Russlands Verteidigungsministerium. Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin bestätigte den Anschlag und erklärte, dass einige Gebäude beschädigt, allerdings niemand schwer verletzt wurde.

Moskau ist am Dienstagmorgen von mehreren Drohnen angegriffen worden. Dies bestätigte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt Sergei Sobjanin auf seinem Telegram-Kanal. Er meldete, dass einige Häuser geringfügig beschädigt und zuständige Notfalldienste vor Ort im Einsatz seien. Teile der Häuser, die vom Angriff betroffen waren, seien evakuiert worden, die Bewohner kehrten aber nach dem Ende des Noteinsatzes zurück, so Sobjanin weiter. Insgesamt sei niemand ernsthaft verletzt worden, betonte der Bürgermeister. Zwei Personen hätten medizinische Hilfe angefragt und seien vor Ort versorgt worden, da keine Hospitalisierung notwendig war, erklärte er. Auch der Gouverneur des Gebiets Moskau Andrei Worobjew meldete den Drohnenangriff auf seinem Telegram-Kanal und schrieb: "Heute Morgen konnten die Bewohner einiger Kreise des Gebiets Moskau Explosionsgeräusche hören – dies ist die Arbeit unserer Luftabwehr. Beim Anflug auf Moskau wurden einige Drohnen abgeschossen." Worobjew erklärte ebenfalls, dass alle zuständigen Dienste im Einsatz seien, und rief die Bewohner zur Ruhe auf. Der Abschuss der Drohnen wurde vom russischen Verteidigungsministerium bestätigt. Die Behörde bezeichnete den Vorfall als Terroranschlag und wies die Verantwortung dafür dem Kiewer Regime zu. Das Ministerium gab bekannt, dass insgesamt acht Drohnen beim Angriff eingesetzt worden seien, und erklärte: "Alle gegnerische Drohnen wurden abgeschossen. Drei davon wurden durch Mittel der elektronischen Kampfführung gestört, verloren ihre Steuerung und verfehlten ihre Ziele. Weitere fünf Drohnen wurden von einem Luftabwehrsystem Panzir-S im Umland von Moskau abgeschossen." Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte im Rahmen einer Sitzung, dass Kiew die von der NATO gelieferten Waffen zu Angriffen auf soziale Objekte und Terroranschläge gegen russische Staatsbürger nutze und sprach insbesondere den Angriff auf Moskau an: "Heute Morgen hat das Kiewer Regime führte einen Terrorangriff in der Moskauer Region aus – ich betone, gegen zivile Objekte." Russlands Streitkräfte würden auf die Aktionen der ukrainischen Militanten "mit maximaler Härte" reagieren, betonte Schoigu. Das russische Ermittlungskomitee hat nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS anlässlich der Drohnenangriffe ein Verfahren eingeleitet, um die verantwortlichen Personen ausfindig zu machen. Die Staatsanwaltschaft warnte indessen vor der Verbreitung von Falschmeldungen in Bezug auf den Angriff. Mehr zum Thema - Drohnenangriff auf Moskau – mehrere Wohnhäuser beschädigt

