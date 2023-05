Kiew: Zahl der Millionäre in der Ukraine steigt um mehr als 15 Prozent im Jahr 2022

Die Zahl der Griwna-Millionäre in der Ukraine ist seit dem Beginn der russischen Militäroperation gestiegen, so die Nationale Rada. Kiew führt dies auf eine verantwortungsvollere Haltung der Bürger bei der Abgabe von Steuererklärungen zurück.

Quelle: Sputnik © Alexandr Demyanchuk

Um mehr als 15 Prozent sei die Zahl der Ukrainer mit einem Einkommen von mehr als einer Million Griwna (über 25.000 Euro) im Jahr 2022 gestiegen. Dies sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada, Daniil Getmanzew, meldet die Nachrichtenagentur TASS. Er schrieb darüber auf seinem Telegram und merkte gleichzeitig an, dass dies keineswegs auf einen Anstieg des Realeinkommens der Ukrainer hinweise. Die Agentur TASS berichtet: "Getmanzew zufolge zeigt der Anstieg der Zahl der Millionäre, dass die ukrainischen Einwohner verantwortungsbewusster geworden sind, was die Deklaration ihres Einkommens angeht." Gleichzeitig meldete die Staatliche Steuerbehörde der Ukraine laut TASS, dass die Zahl der von den Einwohnern eingereichten Steuererklärungen im Jahr 2022 um fast 79.000 auf rund 170.000 zurückgegangen sei. Die Zeitschrift Forbes hatte zuvor geschrieben, dass auch die reichsten Ukrainer im vergangenen Jahr ärmer geworden wären: "Dieses Jahr bewertet Forbes nur die Top 20 der reichsten Ukrainer. Ihr Vermögen ist im Vergleich zu Anfang Februar des Jahres 2022 um mehr als 20 Milliarden US-Dollar auf 22,5 Milliarden US-Dollar gesunken." Mehr zum Thema - Selenskij opfert seine Mitbürger für eine zweite Amtszeit

