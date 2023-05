Westen bestraft Selenskij für den Angriff aufs Gebiet Belgorod

Nachdem ukrainische Sabotagegruppen mit US-Kriegsgerät in Russland eingefallen waren, tauchte diesbezüglich Kritik in der Westpresse auf. Diese zeugt jedoch nicht von einer Abkehr des Westens vom ukrainischen Staatschef Wladimir Selenskij, sondern soll ihn bloß gefügiger machen.

© AP Photo/Louise Delmotte

Von Dawid Narmanija Es ist kein Geheimnis, dass die Ereignisse in der Region Belgorod für Kiew in erster Linie von medialem Wert waren. Die Kämpfer der ukrainischen Sabotagegruppe und der Legion "Freiheit Russlands", die das russische Territorium angegriffen hatten, gaben dies sogar selbst offen zu. So versuchten sie mit ihrem Angriff, vom Verlust der "Festung Bachmut" (Stadt Artjomowsk) abzulenken. Die Stadt sollte ein Symbol für die "Unbezwingbarkeit" der ukrainischen Armee sein, wurde am Ende jedoch zu einem Symbol für die Opfer der einfachen Ukrainer, die für die Ambitionen des ukrainischen Kommandeurs Alexander Syrski und des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij ihr Leben geben mussten. Kämpfe im russischen Gebiet Belgorod: Ukrainische Truppen besetzten vorübergehend grenznahes Dorf Daher musste das mediale Feuer mit improvisierten Mitteln gelöscht werden, und das Büro des Staatschefs der Ukraine hatte zufällig Benzin zur Hand. Beurteilen Sie selbst, was passiert ist. Als sich der Wirbel um die Videos der Sabotagegruppe in den sozialen Netzwerken gelegt hatte, tauchten in der westlichen Presse seriösere Meldungen zu dem Thema auf. Auch sie warfen Fragen zu den Aktionen der Terroristen auf. Der britische Telegraph veröffentlichte einen der bissigsten Artikel. Darin wird den westlichen Lesern die unangenehme Vergangenheit der "tapferen Kämpfer" erzählt: Die von Alexander Skatschkow, der das Manifest von Brenton Tarrant für die Schießerei in Christchurch verbreitet hatte, und die von Alexei Lewkin, dem Anführer einer Neonazi-Gruppe, die Vorträge über "Rassentheorie" hielt und der außerdem Anders Breivik als "Helden" bezeichnete. Anstatt diese "Helden" zu loben, weist der Autor des Telegraph-Artikels darauf hin, dass solche Typen in der Ukraine ohne die nötige Achtung behandelt und als "TikTok-Kämpfer" bezeichnet werden. Auf den ersten Blick eine seltsame Behauptung. Was aber kann man von den Ukrainern halten, wenn selbst ihr Präsident mit seinen endlosen Reisen um die Welt, auf denen er um Hilfe bettelt, schon als Botschafter der Online-Reiseagentur Booking.com bezeichnet werden kann? Das britische Blatt räumte mit dem romantischen Bild der "Kämpfer gegen die Diktatur" gründlich auf. Und warum? CNN lieferte die Antwort. Tatsache sei, dass die ukrainischen Terroristen bei ihrem Angriff auf das Gebiet Belgorod US-Ausrüstung verwendeten, die das Pentagon an Kiew geliefert hatte. Washington versuche jetzt, alle davon zu überzeugen, dass es den Ukrainern nicht erlaubt hätte, die von den USA erhaltenen Waffen zu benutzen, um das von den USA als russisch anerkannte Territorium anzugreifen. "Die US-Regierung hat die Lieferung von Waffen an Drittländer oder paramilitärische Gruppen, die nicht den ukrainischen Truppen angehören, nicht genehmigt, und die ukrainische Seite hat auch nicht darum gebeten", sagte Pentagon-Sprecher General Patrick Ryder und versprach, dass die USA dies genau beobachten würden. Ein CNN-Korrespondent widerlegte jedoch ganz offen die Behauptungen der Sabotagegruppe, dass sie unabhängig gehandelt hätten, und zitierte Quellen, die bestätigen, dass Kiew von den Plänen der Terroristen gewusst hat. Außerdem wird in dem Artikel behauptet, dass die Einheiten selbst direkt den ukrainischen Streitkräften unterstellt seien. Neueste Geständnisse des ukrainischen Geheimdienstes - und plötzlich berichtet es die ARD Und hier ergibt sich, in Fortführung der oben dargelegten Theorie, eine scheinbar logische Schlussfolgerung: Der Westen erkennt, dass Selenskij ihn belügt, was bedeutet, dass der Westen seine Unterstützung für ihn absetzen müsste. Aber das ist natürlich eine Illusion. Zum einen ist dies bei Weitem nicht der erste ukrainische Angriff auf international anerkanntes russisches Territorium. Natürlich ist eine solche mediale Bestrafung Selenskijs bezeichnend, aber sie dient nicht dazu, Russland von Vergeltungsschlägen und weiterer Eskalation abzuhalten, sondern um Selenskij selbst gefügiger zu machen. Zweitens ist es kein Geheimnis, dass der derzeitige ukrainische Präsident überall westlich des Dnjepr nur so lange ein gern gesehener Gast ist, wie seine Reise großzügig mit ukrainischem Blut bezahlt wird. Und wenn der Konflikt vorbei ist, wird diese Figur entsorgt werden. Nicht zuletzt, weil selbst die größten Neuaufteilungen der Welt – und das geschieht gerade vor unseren Augen – mit Verhandlungen enden. Doch wer wird schon das Staatsoberhaupt eines nicht existierenden Landes an den Verhandlungstisch einladen? Übersetzt aus dem Russischen. Zuerst erschienen auf RIA Nowosti. Dawid Narmanija ist ein russischer Kolumnist und Blogger. Mehr zum Thema – Immer für Mordaufrufe zu haben: Die Propagandisten der Bild

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.