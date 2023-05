Alex Jones im exklusiven RT DE-Interview: "Die USA werden untergehen"

1,5 Milliarden US-Dollar! Das ist der Betrag, den der bekannte US-amerikanische Radiomoderator Alex Jones als Strafe zahlen muss. Er hatte behauptet, dass die Schießerei rund um die Sandy-Hook-Schule im Jahr 2012 inszeniert worden sei, um das amerikanische Volk zu entwaffnen. Jones spricht im Interview mit RT DE darüber und über noch viel mehr.

Der bekannte Radiomoderator Alex Jones geht im Interview mit RT DE auf das aktuelle Verfahren gegen ihn und sein Unternehmen "Infowars" ein und beleuchtet seine Perspektive auf den juristischen Prozess. Des Weiteren geht es in dem Gespräch um die Rolle Deutschlands in den gegenwärtigen geopolitischen Umwälzungen, die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA und den mittlerweile legendär gewordenen Besuch des Rappers Kanye West in seiner Show – wo er für einen Skandal sorgte, als er sagte: "Ich mag Nazis.". Mehr zum Thema - Nord Stream 2 – Der wahre Grund für den Abscheu der US-Regierung

