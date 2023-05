IRA-Sympathisant wollte 1983 Attentat auf die Queen in San Francisco verüben

Aus inzwischen freigegebenen Dokumenten geht hervor, dass ein Sympathisant der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) 1983 in San Francisco ein Attentat auf die damalige britische Königin Elisabeth II. plante. Kurios ist aber vor allen Dingen die Art und Weise des geplanten Attentats.

Quelle: Legion-media.ru

Inzwischen freigegebene Dokumente belegen Anschlagspläne eines Sympathisanten der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) 1983 in San Francisco auf die damalige britische Königin Elisabeth II. Der Mann wollte offenbar mit einem Gegenstand, der von der Golden Gate Bridge in San Francisco auf die royale Yacht "Britannia" hätte fallen sollen, die Queen verletzen oder gar töten. Witzig, charmant und bestes Deutsch – Charles III. sprach im Bundestag Das befürchtete die US-Bundespolizei FBI beim Besuch der damaligen britischen Monarchin nach einem entsprechenden Hinweis, wie aus den Dokumenten hervorgeht, über die heute zuerst die BBC berichtete. Die Warnung sei von einem Polizisten des San Francisco Police Departments gekommen, der häufig ein Irish Pub in der US-Westküstenmetropole besuchte. Die Kneipe galt demnach als Treffpunkt von Sympathisanten der IRA. Er habe einen Anruf von einem Mann erhalten, der behauptet habe, seine Tochter sei während der "Troubles" in Nordirland von einem Gummigeschoss getötet worden, berichtete der Polizist damals. Dieser Mann wolle entweder ein Attentat von der Golden Gate Bridge ausführen oder die Queen bei ihrem Besuch im Yosemite-Nationalpark töten, heißt es in den FBI-Unterlagen. Der Fußgängerbereich der Brücke in San Francisco wurde für die Dauer der Durchfahrt der Königlichen Yacht vorsorglich geschlossen, wie aus dem Dokument ebenfalls hervorgeht. Das FBI war während des Queen-Besuchs in den USA 1983 besorgt über Attentatsversuche durch Anhänger einer irischen Wiedervereinigung. In dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland tobte von Ende der 1960er bis in die 1990er Jahre ein Bürgerkrieg. Die IRA kämpfte gegen loyalistische Milizen, Polizei und britisches Militär, um einen Anschluss Nordirlands an die Republik Irland zu erzwingen. Tausende Menschen starben. Mehr zum Thema – Ausschreitungen in Nordirland vor Biden-Besuch – Mutmaßliche Rohrbomben gefunden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.