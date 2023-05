Drohnenangriff auf den Kreml: USA verdächtigen Kiew

Laut einem Bericht der "New York Times" vermutet die US-Regierung eine militärische oder geheimdienstliche Spezialeinheit der Ukraine hinter dem Drohnenangriff auf den Kreml am 3. Mai 2023. Jedoch wüssten die US-Geheimdienste nicht, welche Einheit den Angriff ausgeführt habe.

Quelle: Legion-media.ru

Die USA sollen einem Bericht zufolge davon ausgehen, dass für den Drohnenvorfall auf dem Kreml-Gelände in Moskau wahrscheinlich eine militärische oder geheimdienstliche Spezialeinheit der Ukraine verantwortlich ist. Die US-Geheimdienste wüssten nicht, welche Einheit den Angriff ausgeführt habe, berichtete die New York Times gestern unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen in der US-Regierung. Unklar sei auch, ob der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij oder seine Spitzenbeamten Kenntnis von der Aktion hatten. Analyse Wie Russland sich gegen Angriffe durch ukrainische Drohnen wappnet Die US-Geheimdienste seien dem Bericht der Zeitung zufolge unter anderem durch abgefangene Nachrichten zu ihrer vorläufigen Einschätzung gelangt. Allerdings gebe es nur einen "niedrigen" Grad der Gewissheit. Das liege vor allem daran, dass die US-Geheimdienste noch keine konkreten Beweise dafür hätten, welche Regierungsbeamten, ukrainischen Einheiten oder Agenten beteiligt gewesen seien, schrieb die Zeitung weiter. In den abgehörten Nachrichten würden Vertreter der Ukraine unter anderem sagen, sie glaubten, ihr Land sei für den Angriff verantwortlich. Russland hatte Anfang Mai erklärt, es seien zwei Drohnen zum Absturz gebracht worden, die auf das Kreml-Gelände zugeflogen seien. Moskau warf Kiew einen versuchten Anschlag auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow schob den USA die Verantwortung für die Attacke zu. Kiew und Washington wiesen ihrerseits jegliche Beteiligung an dem Vorfall zurück. Mehr zum Thema – Drohnenangriff auf militärisches Objekt in Russland gemeldet

