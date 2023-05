Lawrow: Die NATO ist auch de jure am Ukraine-Konflikt beteiligt

Die NATO-Länder sind de jure in den Konflikt in der Ukraine verwickelt, was die Gefahr eines direkten militärischen Zusammenstoßes zwischen den Atommächten erhöht, so der russische Außenminister Sergei Lawrow.

Quelle: Sputnik © Alexei Filippow / RIA Nowosti

Der Außenminister der Russischen Föderation, Sergei Lawrow, hat die Verwicklung der NATO-Länder in den Ukraine-Krieg einer Neubewertung unterzogen. In seiner Rede während eines internationalen Treffens von Sicherheitspolitikern in der Nähe von Moskau sagte er: "De facto und de jure sind die NATO-Staaten auf der Seite Kiews direkt in den Konflikt verwickelt. Eine solche unverantwortliche Linie erhöht die Gefahr eines direkten militärischen Zusammenstoßes zwischen den Atommächten erheblich." Seinen Worten nach sendet das Außenministerium Signale an westliche Regierungen, dass ein solches Szenario inakzeptabel ist, aber die russische Meinung wird "entweder ignoriert oder zu Propagandazwecken verzerrt". Analyse Die USA befürchten Imageverlust der F-16 in der Ukraine Das Forum unter der Schirmherrschaft des Sicherheitsrates findet in der Nähe von Moskau statt. Zuvor hatte das Außenministerium den Mitgliedern der Nordatlantischen Allianz eine Mitteilung über Waffenlieferungen an die Ukraine übermittelt. Der Kreml erklärte, dass diese Schritte der westlichen Länder "nicht zum Erfolg der russisch-ukrainischen Gespräche beitragen" und sich negativ auswirken würden. Lawrow erklärte seinerseits, dass die USA und die NATO direkt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt seien, und zwar "nicht nur durch die Lieferung von Waffen, sondern auch durch die Ausbildung von Personal in Großbritannien, Deutschland, Italien und anderen Ländern". Mehr zum Thema - Ein perfides Medienspiel: Ja, in Deutschland darf man "Krieg" sagen, ihn zeigen aber nicht

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.