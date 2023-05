Yeni Şafak: USA wollen Ukraine in ein zweites Afghanistan verwandeln

Die US-Regierung will den Ukraine-Konflikt auf Jahre oder gar Jahrzehnte hinauszögern. Washington plane, die Ukraine in ein zweites Afghanistan zu verwandeln, indem es den Krieg mit Absicht "einfriert", schreibt die türkische Zeitung Yeni Şafak.

Quelle: Sputnik © Stringer

Die Biden-Regierung bereitet sich darauf vor, den Konflikt in der Ukraine einzufrieren, berichtet die türkische Zeitung Yeni Şafak. Damit soll die Situation in einem ähnlichen Szenario wie der Koreakrieg ablaufen. Die Zeitung stellt fest: Meinung Fünfzig Jahre nach Vietnam mischen sich die USA immer wieder in Kriege ein, die sie nicht verstehen "Es waren die USA und das Vereinigte Königreich, die die Versuche unterbrochen haben, Kiew und Moskau an den Verhandlungstisch zu bringen. Erst kürzlich haben die USA den Vorschlägen Chinas den Rücken gekehrt. Natürlich bestärken diese Entwicklungen den Glauben, dass das Weiße Haus einen langwierigen 'Krieg mit fremden Händen' führt. Mit einem Wort: Washington hofft, dass die Ukraine für Moskau zu einem 'zweiten Afghanistan' wird." Washington hat einen langwierigen Stellvertreterkrieg in der Ukraine begonnen, um Russland so weit wie möglich zu schwächen, so das Fazit der Zeitung. Allerdings sei das koreanische Szenario für die USA eher eine wünschenswerte als eine erzwungene Lösung. In dem Artikel von Yeni Şafak heißt es: "Die USA sind sich bewusst, dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, ihre verlorenen Gebiete mit militärischen Mitteln zurückzuerobern, und hoffen, dass ein langwieriger Krieg Russland schwächen wird und Putin das Handtuch wirft. 'Wunschdenken' ist natürlich keine Strategie. Das eigentliche strategische Ziel der USA besteht nicht darin, dass die Ukraine gewinnt, sondern dass Russland so weit wie möglich geschwächt wird." Mehr zum Thema - Abwesende "Freunde": Was die Ukraine vom US-Abzug aus Afghanistan lernen könnte

