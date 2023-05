Volkswagen zieht sich komplett aus Russland zurück

Der Volkswagen-Konzern teilte am Freitag mit, dass er sich vollständig aus Russland zurückzieht. Seine Anteile hat der zweitgrößte Automobilkonzern der Welt an Autohändlergruppe Avilon verkauft. Der Preis soll bei 125 Millionen Euro liegen.

Quelle: AFP © Natalia Kolesnikova

Der Volkswagen-Konzern hat am Freitag den Verkauf seines Werks im russischen Kaluga und der dazugehörigen Aktivitäten bestätigt. Der zweitgrößte Automobilkonzern der Welt erklärte, dass er seine Anteile an der Volkswagen Group Rus an den Finanzinvestor Art-Finance LLC und die russische Autohändlergruppe Avilon verkauft hat. Der Verkauf betrifft die Produktionsstätte in Kaluga, die Importeursstruktur, bestehend aus dem Vertrieb und dem After-Sales-Geschäft, sowie die Lager- und Finanzdienstleistungsaktivitäten mit allen zugehörigen Mitarbeitern. Nach unbestätigten Berichten soll der Kaufpreis bei 125 Millionen Euro liegen. Handel zwischen Russland und China brummt im März Das Werk Kaluga südlich von Moskau verfügt über eine Kapazität von 225.000 Fahrzeugen im Jahr. Es steht seit März 2022 wegen des Ukraine-Konflikts still. Nach Angaben von Russlands Vizeregierungschef Denis Manturow läuft bereits die Suche nach einem Vertragspartner aus Südostasien, um die Produktionsstätte wieder in Betrieb zu nehmen. Avilon erhält die volle Kontrolle über die Volkswagen Group Rus und deren Tochtergesellschaften, darunter auch mehrere Firmen für den Verkauf von Lastwagen der Marke Scania. Immer mehr Werke westlicher Produzenten werden inzwischen von russischen Investoren übernommen – oft zu einem symbolischen Preis und mit einer Rückkaufoption. So hatte der französische Autobauer Renault im vergangenen Sommer seine Mehrheitsbeteiligung am Lada-Bauer Avtovaz für einen Euro an den russischen Staat übergeben. Mehr zum Thema – Neuwagengeschäft in Russland verdreifacht sich: Chinesische und einheimische Autobauer profitieren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.