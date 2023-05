"Technische Probleme": Annalena Baerbock kann den Heimflug nicht antreten

Kein Bock auf Baerbock? Die deutsche Außenministerin kann von ihrer Golfreise nicht nach Hause. Das Flugzeug bereitet technische Probleme. Schon die Hinreise der Ministerin am Montag war von Problemen begleitet.

Die Rückkehr der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock von ihrer Reise an den Persischen Golf verzögert sich. Die für heute Mittag geplante Heimreise aus Katar verzögert sich um mindestens zwei Stunden. Das berichten verschiedene Medien unter Berufung auf ihr Umfeld. Als Grund werden technische Probleme genannt. Meinung Baerbock bizarr: Deutsches Wertegeschwurbel in Saudi-Arabien Die Delegation der Ministerin habe sich demnach zurück ins Sheraton-Hotel an der Uferpromenade von Doha begeben, um dort die Reparatur abzuwarten. Schon bei der Hinreise hatte es technische Probleme gegeben. Die Luftwaffe hatte am Montagmorgen ein neues Flugzeug bereitstellen müssen, weil der Regierungs-Airbus wegen einer Panne nicht wie geplant nach Saudi-Arabien starten konnte. Nun sorgt genau dieses als Ersatz bereitgestellte Flugzeug für Probleme. Zu Beginn ihrer Amtszeit hatte Baerbock versprochen, verstärkt Linienflüge nutzen zu wollen. Eine Anfrage im März hatte ergeben, dass die Ministerin bei ihren Reisen fast ausschließlich auf die Flugbereitschaft setzt. In einer Erklärung des Auswärtigen Amtes hieß es: "Die Bundesministerin des Auswärtigen Amtes, Annalena Baerbock, hat seit Amtsantritt bei 67 Dienstreisen die Flugzeuge der Flugbereitschaft und bei zwei Reisen Linienflüge genutzt." Immerhin wurde Baerbock bei ihrer Golfreise korrekt von ihren Gastgebern empfangen. Bei einer Reise der Ministerin nach Indien Ende Februar gab es kein ordentliches Empfangskomitee. Mehr zum Thema – Baerbock in Indien nicht willkommen? Deutsche Medien eilen zu Hilfe

