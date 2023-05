Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes deutet Beteiligung an Morden prominenter Russen an

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, Kirill Budanow, hat in einem Interview die Verwicklung Kiews in die Ermordung prominenter Russen angedeutet. Zuvor hatte er weitere Anschläge auf Russen "weltweit" angekündigt.

Der Leiter der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums (GUR), Kirill Budanow, deutete in einem auf YouTube veröffentlichten Interview mit dem Journalisten Walerij Sawtschuk an, dass die Kiewer Behörden in die Morde an prominenten Russen verwickelt gewesen sind. Budanow lehnte es jedoch ab, konkrete Personen zu nennen, die Opfer seiner Behörde oder des Geheimdienstes SBU geworden sind. Kreml reagiert auf die Drohung der Ukraine, Russen überall zu töten "Wir haben bereits viele Menschen verärgert, darunter auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Medien", sagte er auf die Frage, ob die ukrainischen Streitkräfte ein Attentat auf die Leiterin der Mediengruppen Rossija Segodnja und RT, Margarita Simonjan, den VGTRK-Journalisten Wladimir Solowjow und den Politikwissenschaftler Alexander Dugin verüben könnten. Im April zeigte der ukrainische Fernsehsender 2 + 2 einen Film, in dem zur "außergerichtlichen Bestrafung" des russischen Militärs und der Behörden aufgerufen wurde und der auch Drohungen gegen prominente russische Journalisten enthielt, darunter Dmitri Kisselew, Generaldirektor der Mediengruppe Russia Today, Simonjan, Solowjow und Olga Skabejewa, Moderatorin der Sendung "60 Minuten". Sie waren das Ziel geplanter Attentate des Kiewer Regimes, die im vergangenen Jahr vom FSB verhindert wurden. Anfang Mai hatte der GUR-Chef angekündigt, dass Kiew "Russen überall auf der Welt getötet hat und weiterhin töten wird, bis die Ukraine vollständig gesiegt hat". Der Kreml bezeichnete diese Worte als ungeheuerlich. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte, dass das Kiewer Regime die Morde nicht nur sponsere, sondern auch organisiere, inspiriere und ausführe. Ihm zufolge bestätigen solche Aussagen einmal mehr, dass Wladimir Putin mit seiner Entscheidung, eine Sonderoperation einzuleiten, richtig lag. Am Vortag hatte der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, die westlichen Länder für ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Aufrufen der Ukraine zur Tötung von Russen kritisiert. Er betonte, dass zu den von den ukrainischen Streitkräften begangenen Verbrechen der Sprengstoffanschlag auf die Krim-Brücke, die Ermordung der Journalisten Daria Dugina und Maxim Fomin sowie das Attentat auf den Schriftsteller Sachar Prilepin gehören. Mehr zum Thema – Ukrainischer Geheimdienstchef zu Mordanschlägen in Russland: "Wir töten Russen überall auf der Welt"

