Macron verspricht Selenskij weitere Waffenlieferungen

Frankreich hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Konflikt mit Russland versprochen. Zudem forderten der französische Präsident Emmanuel Macron und sein ukrainischer Amtskollege Wladimir Selenskij gemeinsam weitere Sanktionen gegen Russland.

Quelle: AFP © Ludovic Marin

Frankreich wird der Ukraine zusätzliche militärische Hilfe zukommen lassen. "In den kommenden Wochen wird Frankreich mehrere Bataillone mit Dutzenden gepanzerten Fahrzeugen und leichten Panzern ausstatten und sie daran ausbilden", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen ukrainischem Amtskollegen Wladimir Selenskij. Meinung Im Osten nichts Neues? Die Eliten der östlichen EU-Staaten werden unruhig Zudem forderten die beiden Staatsoberhäupter neue Sanktionen gegen Moskau. Paris werde sich auf seine Bemühungen konzentrieren, "die Luftabwehrfähigkeiten der Ukraine zu unterstützen, um ihre Bevölkerung gegen russische Angriffe zu schützen", hieß es weiter. Die Erklärung wurde veröffentlicht, nachdem Selenskyj am Abend nach Frankreich geflogen war, um mit Macron im Élysée-Palast zu Abend zu essen. Zuvor hatte Selenskyj im deutschen Aachen den Karlspreis entgegengenommen. Zuvor hatte Scholz der Ukraine die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert. "Wir unterstützen euch so lange, wie es nötig sein wird", sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit Selenskij im Kanzleramt in Berlin. Bisher sei Hilfe im Wert von 17 Milliarden Euro geleistet worden. Der ukrainische Präsident bat Deutschland, sein Land in einer Koalition mit anderen Partnern durch die Lieferung moderner Kampfjets zu unterstützen. Die Ukraine arbeite während seines Besuchs in europäischen Hauptstädten daran, "eine Kampfjetkoalition zu schaffen", sagte Selenskij. Er werde sich auch an die deutsche Seite wenden mit der Bitte, die Ukraine in dieser Koalition zu unterstützen. Scholz äußerte sich dazu zurückhaltend. Deutschland habe der Ukraine sehr viel geliefert. "Gerade was die Luftverteidigung betrifft, sind das sehr moderne Waffen mit dem PATRIOT-System, mit IRIS-T, was wir zur Verfügung stellen, was auch sehr wirksam ist." Mehr zum Thema – Liveticker Ukraine-Krieg: Russischer Kampfjet schießt ukrainischen Hubschrauber bei Kupjansk ab

