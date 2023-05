Erdoğan-Herausforderer Kılıçdaroğlu macht Russland für Sexskandal in der Türkei verantwortlich

Der Oppositionspolitiker und Herausforderer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu macht Russland für den Skandal um ein sogenanntes Sextape verantwortlich und warnt vor einer "Einmischung Moskaus" in der Türkei.

Quelle: AFP © Handout/Pressedienst der Republikanischen Volkspartei (CHP)/AFP

In einer in den sozialen Medien verbreiteten Nachricht hat der Oppositionspolitiker und Herausforderer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu behauptet, Russland stecke hinter dem Sexvideo-Skandal, der zum Rückzug des Kandidaten Muharrem İnce aus dem Präsidentschaftswahlkampf geführt hatte. Kılıçdaroğlu warnte Russland gleichzeitig davor, sich in die inneren Angelegenheiten der Türkei einzumischen. Kılıçdaroğlu im Wortlaut: "Wenn ihr nach dem 15. Mai unsere Freundschaft wollt, nehmt eure Hände vom türkischen Staat." Der Präsidentschaftskandidat der oppositionellen Nationalen Allianz und Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei (CHP) teilte seine Botschaft in den sozialen Medien sowohl auf Türkisch als auch auf Russisch. Дорогие русские друзья,Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023 Dort heißt es: "Liebe russische Freunde, ihr steckt hinter den Montagen, den Verschwörungen, den Deep-Fake-Inhalten, den Tonbändern, die gestern in diesem Land herauskamen. Wenn ihr nach dem 15. Mai (nach den Wahlen) unsere Freundschaft wollt, nehmt eure Hände vom türkischen Staat. Wir stehen nach wie vor zu Zusammenarbeit und Freundschaft." İnce hatte sich am 11. Mai aus dem Präsidentschaftsrennen zurückgezogen. Der Schritt des Politikers war nach den Anschuldigungen erfolgt, dass ein im Internet aufgetauchtes Sexvideo İnce gehört. Daraufhin streuten Erdoğan-Anhängern in den sozialen Medien das Gerücht, dass Kılıçdaroğlu hinter dem Video stecke, um İnce zum Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen zu zwingen, und forderten Unterstützung für den amtierenden Präsidenten. Mehr zum Thema – Einer der vier Präsidentschaftskandidaten der Türkei zieht seine Kandidatur zurück

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.