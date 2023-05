Bloomberg: Westen liefert seit Dezember über 200 Panzer an die Ukraine

Laut Bloomberg haben westliche Länder seit Ende letzten Jahres mehr als 200 Panzer und 300 gepanzerte Mannschaftstransporter in die Ukraine geschickt, um sich auf einen Gegenangriff vorzubereiten. Der Gesamtbetrag der Hilfe belief sich auf etwa 30 Milliarden US-Dollar.

Quelle: Gettyimages.ru © Artur Widak/NurPhoto

Seit Dezember hat die Ukraine mehr als 200 Panzer, 300 Schützenpanzer und andere Waffen aus dem Westen erhalten, wobei die Gesamtkosten für alle Lieferungen auf 30 Milliarden US-Dollar geschätzt werden, wie Bloomberg berichtete. Analysten zufolge wird die weitere Entwicklung in der Ukraine nicht nur davon abhängen, wie die ukrainischen Streitkräfte ausgerüstet sind, sondern auch von anderen Faktoren. Dazu gehören die Ausbildung, die Verfügbarkeit von Geheimdienstinformationen und die Frage, ob die ukrainische Seite in der Lage sein wird, die russische Luftwaffe zu neutralisieren. Die ukrainische Führung fordert weiterhin verstärkte Waffenlieferungen, einschließlich Luftabwehrausrüstung und Langstreckenraketen. Der pensionierte US-Marineoberst Mark Cancian, der jetzt das Zentrum für Strategische und Internationale Studien in Washington berät, sagte dazu: "Keine Armee denkt jemals, dass sie gut genug ausgerüstet ist, um das zu tun, was von ihr verlangt wird. Das liegt in der Natur der Streitkräfte." In einem Interview mit der BBC behauptete der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij, die ukrainischen Streitkräfte bräuchten mehr Zeit, um eine Gegenoffensive zu starten, da das Militär noch mehr Hilfe aus dem Westen benötige, einschließlich gepanzerter Fahrzeuge, die "schubweise" geliefert würden. Meinung Warschau empört: Russischer Kampfjet fängt polnische Frontex-Maschine über Schwarzem Meer ab Im April hatte Selenskij bekannt gegeben, Polen werde der Ukraine 200 gepanzerte Mannschaftstransportwagen vom Typ Rosomak übergeben. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki teilte mit, dass Kiew mit US-amerikanischen und europäischen Mitteln 100 Rosomak von Warschau kaufen werde. Zuvor hatte der Ministerpräsident gesagt, Warschau werde von der EU eine sehr gute Entschädigung für die an die Ukraine gelieferten Waffen erhalten. Polen hat der EU zwei Milliarden Euro für Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte in Rechnung gestellt. Das Land sollte eine Milliarde Euro für die gemeinsame Beschaffung und Finanzierung der Verteidigungsindustrie und eine Milliarde Euro für Munition für die Ukraine erhalten. Mehr zum Thema - Russland kündigt Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.