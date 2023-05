Prozess wegen sexuellen Missbrauchs: Trump zu fünf Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt

Im Zivilprozess gegen Donald Trump hat die Jury ein Urteil gefällt: Dieser muss wegen angeblichen sexuellen Missbrauch und Verleumdung fünf Millionen US-Dollar Schadensersatz zahlen. Trump bezeichnete das Urteil als "Schande" und "Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten".

Quelle: AFP © Kena Betancur, Andrew KELLY / AFP / POOL

Donald Trump ist in einem Zivilprozess in New York wegen angeblichem sexuellem Missbrauch und Verleumdung zu einer Zahlung in Millionenhöhe verklagt worden. Der frühere US-Präsident stand wegen Vergewaltigungsvorwürfen der Journalistin Jean E. Carroll vor Gericht. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen, Trump soll Carroll jedoch laut Urteil der Jury sexuell missbraucht haben. Insgesamt muss Trump fünf Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Die Jury fällte ihr Urteil nach nicht einmal drei Stunden Beratung. Trump bezeichnete das Urteil auf seiner Onlineplattform Truth Social als "Schande" und "Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten". Trump erklärte zudem: "Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer diese Frau ist." Meinung Anklage gegen Trump: Wie man eine Rechtsordnung zerstört Laut New York Times kündigte Trumps Team an, dass es gegen die Entscheidung des Gerichts vorgehen wolle. Bei zivilen Verfahren gilt in den USA für einen Schuldspruch eine niedrigere Schwelle als bei Strafprozessen: Im Zivilrecht reicht es, dass die Juroren eine Tat als eher wahrscheinlich ansehen. Bei Strafprozessen muss die Schuld zweifelsfrei erwiesen sein. Anders als im Strafrecht geht es in zivilen Verfahren nicht um Haftstrafen. Die heute 79 Jahre alte Carroll behauptete, dass Trump sie Mitte der Neunzigerjahre in der Umkleidekabine eines New Yorker Luxuskaufhauses vergewaltigt habe. Öffentlich machte sie ihren Vorwurf erst 2019, als Trump Präsident war. Trump hatte Carroll daraufhin der Lüge bezichtigt. Daraufhin verklagte Carroll den ehemaligen Präsidenten wegen Verleumdung, später in einer zweiten Klage zudem wegen Vergewaltigung und erneut wegen Verleumdung. Sie verlangte Schmerzensgeld in nicht genannter Höhe. Im Prozess wies Trump den Vorwurf der Vergewaltigung erneut zurück und bezeichnete ihn als "lächerlich". Trump war nicht persönlich aufgetreten, allerdings bekam die Jury Auszüge seiner Aussage aus dem Oktober 2022 im Video zu sehen. Angesichts der "Hexenjagd" auf Trump und seiner rechtlichen Verfolgung ist die Stimmung in den USA angespannt. Trump erklärte, dass die juristischen Verfahren seine Kandidatur 2024 verhindern sollen. Zuletzt waren Trumps Umfragewerte in parteiinternen Umfragen gestiegen. Mehr zum Thema - "Nie gedacht, dass so etwas in Amerika möglich ist" – Trump verurteilt seine Verhaftung

