Kissinger sieht Chance auf Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland

Laut dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger sind ernsthafte Friedensverhandlungen mit der Beteiligung Chinas bis zum Ende des Jahres durchaus möglich. Kissinger sieht den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland an einem Wendepunkt.

Quelle: AFP © John MacDougall

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger hat gegenüber CBS News erklärt, dass sich der Konflikt in der Ukraine möglicherweise einem Wendepunkt nähert und die von China vermittelten Friedensgespräche bis Ende 2023 beginnen könnten. "Jetzt, da China in die Verhandlungen eingetreten ist, wird sich die Lage zuspitzen, ich denke, bis Ende des Jahres", sagte der 99-jährige Diplomat in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit CBS. Bis dahin, so fuhr er fort, "werden wir über Verhandlungsprozesse und sogar tatsächliche Verhandlungen sprechen". Mit der Veröffentlichung seiner "Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise" im Februar hatte sich China als möglicher Vermittler zwischen Moskau und Kiew angeboten. Der chinesische Plan wurde von den USA und der EU rundweg abgelehnt. Während der russische Präsident Wladimir Putin einige der zwölf Punkte als "im Einklang" mit der Position Moskaus bezeichnete, begrüßte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij nur eine Handvoll der Punkte und behauptete, dass Kiew keinerlei Kompromisse mit Russland eingehen werde. Selenskijs Weigerung, mit Putins Regierung zu verhandeln, – der ukrainische Staatschef verbot im Oktober letzten Jahres per Dekret den Kontakt zum Kreml – ist nur eines der Hindernisse, mit denen China oder andere potenzielle Zwischenhändler konfrontiert sind. Analyse USA, China, Russland: General Milley bekräftigt These von der "tripolaren Weltordnung" Russland betrachtet den Konflikt in der Ukraine als Stellvertreterkrieg zwischen sich und der NATO, und der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärte am Freitag, dass etwaige Verhandlungen nicht "mit Selenskij, der eine Marionette in den Händen des Westens ist, sondern direkt mit seinen Herren" geführt werden würden. In Washington behauptet die Regierung von Präsident Joe Biden öffentlich, es sei Sache der Ukraine zu entscheiden, wann sie den Frieden suche. Selenskij hat von den USA jedoch keinerlei Anreize erhalten, dies zu tun, und Biden bietet ihm stattdessen an, ihn weiterhin mit Waffen zu versorgen, "solange es nötig ist", um seine Kriegsziele zu erreichen. Zu diesen Zielen gehört die Einnahme der Krim, die seit 2014 russisches Territorium ist. Amerikanische Militärs haben öffentlich zugegeben, dass die Chancen dafür gering bis nicht vorhanden sind. Kissinger zog den Zorn Kiews auf sich, als er letztes Jahr vorgeschlagen hatte, die Ukraine solle im Namen des Friedens eine Rückkehr zum "Status quo ante" akzeptieren oder ihre Gebietsansprüche auf die Krim aufgeben und den Volksrepubliken Donezk und Lugansk Autonomie gewähren. Inzwischen hat er vorgeschlagen, diese Gebiete nach einem Waffenstillstand und dem Rückzug Russlands zur Grundlage von Verhandlungen zu machen. Moskau hat wiederholt erklärt, es sei offen für Gespräche mit Kiew, aber nur, wenn die Ukraine "die Realität vor Ort" anerkenne, einschließlich des neuen Status der Regionen Donezk, Lugansk, Cherson und Saporoschje als Teile Russlands. Andernfalls, so hat der Kreml erklärt, werde Russland den Konflikt mit militärischen Mitteln lösen. Mehr zum Thema – Liveticker Ukraine-Krieg: Russische Luftwaffe greift ausländische Söldner im Gebiet Charkow an

