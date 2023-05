China droht mit Konsequenzen, falls die EU Sanktionen wegen "Russlandhilfe" verhängt

China werde seine legitimen Rechte und Interessen entschieden verteidigen, sollte die EU Sanktionen gegen chinesische Unternehmen verhängen, die im Russlandhandel aktiv sind. Das hat ein Sprecher des Außenministeriums in Peking bei einem Briefing am Montag erklärt.

Quelle: Sputnik © Pawel Lwow, RIA Nowosti

Das Vertrauen zwischen der Europäischen Union und China werde zerstört sein, wenn Brüssel Sanktionen gegen chinesische Unternehmen wegen angeblicher Unterstützung Russlands verhänge, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, bei einem Briefing am Montag. Damit kommentierte er Medienberichte, wonach die EU restriktive Maßnahmen gegen chinesische Unternehmen verhängen will, die sie als Unterstützer Russlands betrachtet. Der Diplomat sagte: "Wenn die entsprechenden Berichte wahr sind, könnte die europäische Seite das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit China ernsthaft stören und die Spaltung und Konfrontation in der Welt verschärfen." Russischer Finanzminister: Ende 2023 werden wir zu den führenden Wirtschaftsnationen gehören Er betonte, China fordere die EU auf, "nicht den falschen Weg einzuschlagen", und versicherte, dass Peking andernfalls seine legitimen Rechte und Interessen entschieden verteidigen werde. Wie die Financial Times unter Berufung auf einen ihr vorliegenden Entwurf eines neuen europäischen Sanktionspakets berichtet, geht es um mögliche Sanktionen gegen sieben chinesische Unternehmen, die beschuldigt werden, Ausrüstung an Russland zu liefern. Dazu gehören insbesondere 3HC Semiconductors, King-Pai Technology und die in Hongkong ansässigen Unternehmen Sinno Electronics und Sigma Technology. Medienberichten zufolge soll das neue, elfte Sanktionspaket bei einem Treffen der EU-Botschafter am 10. Mai erörtert werden. Auch dpa und Politico hatten berichtet, im elften Sanktionspaket würden Maßnahmen gegen die "Umgehung" bisheriger antirussischer Sanktionen eine zentrale Stelle einnehmen. Mehr zum Thema – Medienberichte: EU will Sanktionen gegen Drittländer, über die Russland Sanktionen umgeht

