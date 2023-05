Operation Pandora: Interpol beschlagnahmt in Bosnien die aus Russland gestohlenen Kunstschätze

In einem Postamt in Bosnien und Herzegowina wurden 13 aus Russland geschmuggelte Kunstgegenstände beschlagnahmt. Die Aktion wurde von Interpol im Rahmen der europaweiten Pandora-Kampagne zur Bekämpfung des Schmuggels durchgeführt.

Die Polizei hat bei einer Interpol-Operation 60 Personen festgenommen und mehr als 11.000 Kunstgegenstände beschlagnahmt, darunter auch archäologische Artefakte, die aus Russland ausgeführt wurden. Der Pressedienst der internationalen Polizeiorganisation teilte der Nachrichtenagentur TASS mit:

"Strafverfolgungskräfte aus 15 Staaten haben während einer Interpol-Operation 60 Personen festgenommen und mehr als 11.000 gestohlene Kunstwerke beschlagnahmt."

Die Operation mit dem Codenamen Pandora VII fand vom 13. bis 24. September des Jahres 2022 im Rahmen der Bekämpfung des Kunstschmuggels in 14 Interpol-Mitgliedsländern, darunter die Tschechische Republik, Bulgarien, Kroatien, Zypern und Griechenland, statt. Es wurden Kontrollen an Flughäfen, Häfen und Grenzübergängen sowie in Auktionshäusern und Museen durchgeführt. Der Pressedienst von Interpol erklärte:

"Pandora VII führte unter anderem zur Wiederbeschaffung der folgenden gestohlenen Artefakte:

- 77 antike Bücher in Italien, die das italienische Kommando für den Schutz des kulturellen Erbes auf einem Online-Marktplatz beschlagnahmte. Die Bücher waren aus den Archiven eines Klosters gestohlen worden.

- Eine römische Marmorbüste einer Frau, die von der Guardia Civil in Sevilla, Spanien, sichergestellt wurde. Es wird angenommen, dass die Skulptur Salonia Matidia, die Nichte des Kaisers Traian, darstellt.

- 3073 antike Münzen, die von der polnischen Polizei auf einer Online-Verkaufsplattform beschlagnahmt wurden. Weitere 117 dakische und römische Münzen wurden von den rumänischen Strafverfolgungsbehörden sichergestellt, nachdem eine archäologische Stätte geplündert worden war.

- 48 religiöse Skulpturen und andere religiöse Artefakte wurden von den portugiesischen Behörden konfisziert. Es wird angenommen, dass diese Gegenstände mit einer Serie von 15 Raubüberfällen auf Kirchen in Nordportugal zwischen 1992 und 2003 in Verbindung stehen. Weitere 41 religiöse und liturgische Gegenstände (Ikonen, Altaraufsätze, Abgüsse usw.) wurden von der griechischen Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Griechenland beschlagnahmt.

- 13 archäologische Artefakte (unter anderem Schmuck) aus der Russischen Föderation wurden in einem Postamt in Bosnien und Herzegowina beschlagnahmt."

Verschiedene Strafverfolgungsbehörden führen seit dem Jahr 2016 jährlich Operationen der Pandora-Serie durch, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Im Jahr 2022 versuchten die Ukraine und Großbritannien, Russland aus Interpol auszuschließen, was jedoch nicht gelang. Interpol stellte daraufhin fest, dass führende Vertreter der Strafverfolgungsbehörden aus der ganzen Welt um eine weitere Zusammenarbeit mit Moskau gebeten hatten, und wies auf das Risiko "ernsthafter Sicherheitsprobleme hin, wenn der Informationsaustausch eingestellt wird".

