ISW: Sollte Gegenangriff der Ukraine scheitern, könnte Russland selbst Offensive starten

Dem Bericht des Institute for the Study of War zufolge könnte Russland eine Offensive in Richtung Süden starten, falls ein Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte fehlschlägt. Experten glauben, dass Teile der Gebiete Saporoschje und Cherson zum Ziel werden könnten.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Die russischen Streitkräfte könnten eine Offensive in Richtung Süden starten, wenn ein Gegenangriff der ukrainischen Truppen scheitert. Dies geht aus einem Bericht des US-amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) hervor, der auf dessen Webseite veröffentlicht wurde. Dem Bericht zufolge könnten die russischen Streitkräfte Teile der Gebiete Cherson und Saporoschje angreifen, die derzeit von Kiew kontrolliert werden. Nach Ansicht der Analysten könnte Moskau versuchen, diese Gebiete zu besetzen. Die Gebiete Cherson und Saporoschje wurden nach den dort Ende September abgehaltenen Referenden Teil Russlands. Der Beitritt zu Russland wurde von einer Mehrheit der Wähler befürwortet. Major a. D. im Interview: Putin hat nicht die Absicht, die Ukraine einzunehmen Russland kontrolliert jedoch nur einen Teil der beiden Territorien. Kiew kontrolliert nun die nördlichen Bezirke des Gebiets Saporoschje und einen Teil des Gebiets Cherson am rechten Ufer des Dnjepr sowie die Stadt Cherson. Das russische Verteidigungsministerium kündigte Anfang November den Rückzug der Truppen aus der Stadt an das linke Ufer des Dnjepr an. Sergei Surowikin, der damalige Befehlshaber der Gruppierung russischer Truppen in der Zone für Sondereinsätze in der Ukraine, erklärte, dies sei notwendig, um die Verteidigung am linken Ufer des Flusses zu übernehmen und das Leben der Militärangehörigen zu retten. Die ukrainischen Behörden haben wiederholt berichtet, dass sich Kiew auf eine Gegenoffensive vorbereite. Am 28. April behauptete der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow, dass die Streitkräfte des Landes "in einem globalen Sinne, in einem hochprozentigen Modus" bereit seien, eine solche zu starten. Die russische Seite erklärte, die Streitkräfte des Landes seien auf eine mögliche ukrainische Gegenoffensive vorbereitet. Moskau verfolge alle diesbezüglichen Äußerungen genau, und das russische Verteidigungsministerium berücksichtige diese Daten bei der Planung der Sonderoperation, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Mehr zum Thema - Russischer Seeangriff mit Hochpräzisionswaffen trifft ukrainische Truppen in Cherson

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.