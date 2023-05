Landesweiter Luftalarm in der Ukraine: Mehrere Explosionen gemeldet

In mehreren Städten und Gebieten der Ukraine waren Explosionen zu hören. Ein Großbrand ist in der Stadt Pawlograd im Gebiet Dnepropetrowsk gemeldet worden. Den Angaben mehrerer Telegram-Kanäle zufolge hätten sich dort ukrainische Lager und Reserven in Vorbereitung auf eine Gegenoffensive befunden.

Quelle: Gettyimages.ru © Aleksandr Gusev/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

In Kiew und mehreren Städten und Gebieten der Ukraine wurden Explosionen gemeldet, nachdem in der Nacht zum Montag landesweit Luftalarm ausgerufen worden war. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Der russische Telegram-Kanal Wojennaja Chronika meldete, dass in der ukrainischen Stadt Pawlograd, Gebiet Dnepropetrowsk, ukrainische Lager und Reserven angegriffen worden seien, die die ukrainischen Streitkräfte für eine Gegenoffensive vorbereitet hätten. Berichten von Einheimischen zufolge soll es in Pawlograd zu einem massiven Brand gekommen sein. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Sergei Lyssak, sowie der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Waleri Saluschny, haben den Raketenangriff auf die Ukraine bestätigt. Mehrere russische Telegram-Kanäle veröffentlichten Videos, in denen angeblich Explosionen zu sehen sind. Der russische Telegram-Kanal Operazija Z: Wojenkory russkoi Wesny meldete, dass eine Reihe von Explosionen in Kiew zu hören gewesen sei, unter anderem vom Einsatz der ukrainischen Luftabwehr. Berichten zufolge hätten die ukrainischen Flak-Einheiten versucht, einfliegende Raketen abzufangen, das Ergebnis dieser Konfrontation ist aber unbekannt. Die Bevölkerung soll sich im Untergrund versteckt haben, heißt es. Eine offizielle Bestätigung des Angriffs von russischer Seite liegt bislang noch nicht vor. Mehr zum Thema – Beschuss von Donezk: Auch zu Ostern im Stadtzentrum ein Todesopfer und sechs Verletzte

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.