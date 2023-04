Südafrika: 19 Staaten stellen Antrag auf Beitritt zur BRICS-Gruppe

19 Länder wollen der BRICS-Gruppe beitreten. Das Interesse der Länder des sogenannten Globalen Südens an einem Beitritt erfolgt vor allem zu einer Zeit, in der sich immer mehr Regierungen vom US-Dollar abwenden.

Quelle: AFP © Sputnik

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien, Ägypten, Bahrain und Iran haben im Vorfeld des anstehenden jährlichen Gipfeltreffens der BRICS-Staaten offiziell einen Antrag zum Beitritt in diese Gruppe gestellt. Argentinien rechnet mit baldigem Beitritt zu BRICS und deren Entwicklungs-Bank NDB Insgesamt haben 19 Länder ihr Interesse bekundet, dem Block der aufsteigenden Mächte Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika beizutreten, so Anil Sooklal, Südafrikas Botschafter bei der Gruppe. "Was diskutiert werden wird, ist die Erweiterung der BRICS und die Modalitäten, wie dies geschehen soll ... Dreizehn Länder haben formell einen Antrag für den Beitritt in die Gruppe gestellt, und weitere sechs haben informell darum gebeten. Wir erhalten jeden Tag neue Beitrittsanträge", sagte der südafrikanische Beamte Anfang der Woche gegenüber Bloomberg. Das jährliche Gipfeltreffen der BRICS wird in der ersten Juniwoche in Kapstadt stattfinden. Die Außenminister aller fünf Mitgliedsstaaten haben ihre Teilnahme bestätigt. Anfang dieses Monats kommentierte Bloomberg, dass die BRICS-Staaten die von den USA angeführten G7-Staaten in Bezug auf das erwartete Wirtschaftswachstum voraussichtlich bald überholen werden. Ihrer Analyse zufolge trugen die G7- und die BRICS-Staaten im Jahr 2020 jeweils gleich viel zum globalen Wirtschaftswachstum bei, doch die Leistung des westlich geführten Blocks ist in letzter Zeit zurückgegangen. Im Jahr 2028 werden die G7 voraussichtlich nur noch 27,8 Prozent der Weltwirtschaft ausmachen, während die BRICS 35 Prozent ausmachen werden. Das Interesse der Länder des sogenannten Globalen Südens an einem Beitritt zur BRICS-Gruppe erfolgt vor allem zu einer Zeit, in der sich immer mehr Regierungen vom US-Dollar abwenden. Mehr zum Thema – Demokratische Globalisierung – Die Entmachtung des Dollars hat begonnen

