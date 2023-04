"Im Interesse weltweiten Fortschritts" – China ruft Russland und USA zur Kooperation im Weltraum auf

Trotz ihrer Differenzen sollten China, Russland und die USA ihre Zusammenarbeit im Weltall verstärken – um des weltweiten Fortschritts willen. Dabei sollte die vorrangige Rolle des internationalen Rechts anerkannt werden, so der Leiter der Beijing Shiyu Outer Space Consulting Corporation.

Quelle: Sputnik © Maksim Blinov

China, Russland und die Vereinigten Staaten sollten im Interesse des globalen Fortschritts die Zusammenarbeit im Weltraum verstärken, so ein chinesischer Geschäftsmann. Wie die Nachrichtenagentur TASS meldete, sagte Guoyu Wang, der Gründer von Beijing Shiyu Outer Space Consulting, bei einer Veranstaltung in Peking anlässlich des Internationalen Tages des geistigen Eigentums: "Unabhängig von der politischen Situation sollten China, Russland und die Vereinigten Staaten die Zusammenarbeit im Weltraum im Interesse des allgemeinen Fortschritts aufrechterhalten und verstärken." Meinung Der Tod des einst berühmtesten Menschen der Erde: Wie der Weltraumpionier Juri Gagarin umkam Der Experte hoffe auch, dass sich die drei Staaten gemeinsam mit dem Projekt der Entfernung von Weltraummüll befassen, Regeln zur Verringerung des Risikos von Kollisionen mit Objekten in der Erdumlaufbahn besprechen und die überragende Rolle des internationalen Rechts im Raumfahrt-Bereich anerkennen, berichtete TASS. Laut Guoyu Wang, sei es nun besonders wichtig, sich verschiedene Szenarien von außergewöhnlichen Situationen im Weltraum gemeinsam zu überlegen. Die Korporation Beijing Shiyu Outer Space Consulting ist auf Weltraumrecht und -politik spezialisiert – und ihr Gründer Guoyu Wang ist auf internationaler Ebene tätig. Seit 2012 ist er zum Beispiel chinesischer Delegierter im Ausschuss der Vereinten Nationen für die friedliche Nutzung des Weltraums (UNCOPUOS). Außerdem spielt er eine aktive Rolle in einigen internationalen Initiativen zum Weltraumrecht außerhalb des UN-Rahmens: Seit 2018 ist Wang Redaktionsmitglied und Experte des McGill-Handbuchs für das auf die militärische Nutzung des Weltraums anwendbare Völkerrecht, und seit 2015 Experte der Internationalen Arbeitsgruppe für die Verwaltung von Weltraumressourcen in Den Haag. Mehr zum Thema - Russische Raumfahrt vor neuen Aufgaben – vor militärischen wie wissenschaftlichen

