Weißrussisches Militär übt Umgang mit russischen Iskander-Atomwaffen

Soldaten aus Weißrussland haben in Russland den Umgang mit Iskander-Nuklearmunition geübt. Die Ausbildung fand auf einem der Übungsplätze des südlichen Militärbezirks statt. Anfang April stationierte Moskau das Raketensystem Iskander-M nahe Minsk.

Quelle: Legion-media.ru © Anna Karaseva

Weißrussische Soldaten sind in Russland im Umgang mit taktischer Spezialmunition am Raketensystem Iskander-M geschult worden. Dies teilt das russische Verteidigungsministerium auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Ausbildung begann am 3. April auf einem der Übungsplätze des südlichen Militärbezirks statt. Das russische Militärressort erklärt: "Die Ausbildung konzentrierte sich auf die weitere Verbesserung der praktischen Fertigkeiten bei der Vorbereitung des Raketenkomplexes für den Einsatz, die Ausbildung in seinem Einsatz sowie die Durchführung von Kampftrainingsstarts." Verteidigungsminister Schoigu: Weißrussische Kampfflugzeuge nun atomwaffenfähig Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums umfasst der Raketenkomplex eine Selbstfahrlafette, ein Transport- und Ladefahrzeug, ein Führungs- und Stabsfahrzeug, ein Steuer- und Wartungsfahrzeug, eine Informationsaufbereitungsstelle und ein Fahrzeug zur Verpflegung der Besatzung. Iskander umfasst eine Reihe von operativ-taktischen Raketensystemen aus russischer Produktion. Sie sind darauf ausgelegt, gegnerische Luft- und Raketenabwehrsysteme sowie die von ihnen abgedeckten Einrichtungen auf eine Entfernung von bis zu 500 Kilometern zu zerstören. Im Juni 2022 versprach Russlands Präsident Wladimir Putin, in Weißrussland Iskander-M zu platzieren. Diese Systeme, so Putin, "können sowohl ballistische als auch Marschflugkörper einsetzen, sowohl konventionelle als auch nukleare". Anfang April gab Verteidigungsminister Sergei Schoigu bekannt, Minsk habe ein solches Raketensystem erhalten. Macron: Stationierung von Atomwaffen außerhalb des eigenen Territoriums völkerrechtswidrig Zusätzlich wird Russland bis Juli ein Lager für taktische Atomwaffen in Weißrussland errichten. Laut Putin habe der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko seit langem die Frage der Stationierung solcher Waffen im Land aufgeworfen. Moskau werde solche Waffen nicht an Minsk abgeben, sondern seine eigenen in Weißrussland stationieren, unterstrich Putin. Die G7-Staaten verurteilten die Erklärung des russischen Präsidenten und bezeichneten die Nuklearrhetorik des Kremls als "unverantwortlich". Putin verwies jedoch darauf, dass auch die USA bei Verbündeten in Europa Atomwaffen stationiert haben. Er habe die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit wiederholt aufgefordert, Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen, da sich Moskau durch diese bedroht sehe. Mehr zum Thema - Schoigu: "Weißrussland ist jetzt in der Lage, feindliche Ziele mit Atomwaffen anzugreifen"

