Tschechischer Außenminister verunglimpft Lawrow als "Clown"

Der tschechische Außenminister Jan Lipavský bezeichnete in einem Tweet seinen russischen Amtskollegen als "Clown". Offenbar ist dies eine Reaktion von Lipavský auf Äußerungen Lawrows gegenüber dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel.

Quelle: AFP © Handout/Russisches Außenministerium/AFP

In einem Tweet bezeichnete der tschechische Außenminister Jan Lipavský den russischen Außenminister Sergei Lawrow als "Clown" und forderte, dass "die Führung des terroristischen Russlands vor Gericht gestellt werden sollte". Lipavský schrieb auf Twitter, dass "die Äußerungen des Clowns Lawrow über unseren Präsidenten Pavel einfach lächerlich sind". Er fügte hinzu: "Russland ist ein terroristischer Staat, und seine Führung sollte vor ein internationales Gericht gestellt werden." Lipavský gab nicht an, auf welche Äußerungen Lawrows er sich genau bezog. Doch vermutlich beziehen sich seine Äußerungen auf die Kritik Lawrows an dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Pavel hatte Chinas Interesse an einem Frieden in der Ukraine in einem Interview mit dem Brüsseler Online-Magazin Politico angezweifelt. Daraufhin hatte Lawrow nach Berichten der Presseagentur TASS am Rande der Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York erklärt, dass Pavels Worte nicht der Tätigkeit eines "normalen politischen Vertreters" entsprechen würden. In dem Interview hatte Pavel zudem erklärt, "dass ein Frieden in der Ukraine derzeit nicht im Interesse Chinas ist, weil der Krieg es Peking ermöglicht, Russland zu Zugeständnissen China gegenüber zu zwingen". Mehr zum Thema – Tschechischer Präsident: China profitiert von langwierigem Konflikt in der Ukraine

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.