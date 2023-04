Moskau organisiert Konferenz zur Annäherung zwischen Türkei und Syrien

Die Verteidigungsminister Syriens, der Türkei, Russlands und Irans trafen sich am 25. April zu einem vierseitigen Treffen in Moskau, um die Verhandlungen über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen zwischen der syrischen und der türkischen Regierung fortzusetzen.

Nach Angaben aus dem russischen Verteidigungsministerium ging es bei den Gesprächen um "praktische Schritte zur Stärkung der Sicherheit in der Arabischen Republik Syrien und zur Normalisierung der syrisch-türkischen Beziehungen". Das Treffen "fand in einer konstruktiven Atmosphäre statt", so bestätigte das türkische Verteidigungsministerium in einer anschließenden Erklärung und fügte hinzu, dass alle Seiten "die Achtung der territorialen Integrität Syriens bekräftigten". In der Erklärung aus dem türkischen Verteidigungsministerium heißt es weiter, dass bei dem Treffen "konkrete Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien erörtert wurden".

Nach Angaben aus dem syrischen Verteidigungsministerium war eines der Hauptgesprächsthemen der Rückzug des türkischen Militärs aus Syrien, den die Regierung in Damaskus bereits wiederholt als Voraussetzung für eine Normalisierung der Beziehungen zu Ankara gefordert hatte.

Moskau betonte in seiner Erklärung die Bedeutung des "Kampfes gegen alle extremistischen Gruppen in Syrien". Islamistische bewaffnete Gruppen – namentlich die von der Türkei unterstützte selbsternannte Syrische Nationale Armee (SNA) und die HTS – kontrollieren nach wie vor einen erheblichen Teil des Nordens von Syrien. Die türkischen Streitkräfte halten nach militärischen Interventionen in den Jahren 2016, 2018 und 2019 Gebiete im Nordwesten Syriens besetzt. In Zusammenarbeit mit den USA, Großbritannien, Frankreich, Israel, Saudi-Arabien, Katar und Jordanien unterstützen sie seit 2011 verschiedene rebellierende bewaffnete Gruppen in Syrien, darunter international als terroristisch eingestufte Gruppen wie die al-Nusra-Front, die sich im Jahr 2017 in "Haiʾat Tahrir asch-Scham" (HTS) umbenannt hatte. Diese islamistische Gruppe hält mit türkischer Unterstützung weiterhin große Teile der nordwestsyrischen Provinz Idlib besetzt.

