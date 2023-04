Auslandsgeheimdienst: Revision der polnischen Grenzen wegen Ukraine-Krise immer akuter

Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise werde die Frage der Revision der Staatsgrenzen für die polnische Regierung immer akuter, so der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes (SWR) Sergei Naryschkin. Außerdem wachse in Polen die antideutsche Stimmung.

Quelle: Sputnik © Alexei Nikolski

Das Thema der Revision der Staatsgrenzen wird für die polnische Regierung im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise immer akuter. Dies geht aus der Erklärung des Chefs des russischen Auslandsgeheimdienstes Sergei Naryschkin hervor. TASS zitiert die Erklärung wörtlich: "Nach den Informationen, die der Auslandsgeheimdienst erhalten hat, wird das Thema der geopolitischen Neuverteilung, einschließlich der Revision der Staatsgrenzen, für die polnische Regierung angesichts der ukrainischen Krise immer akuter." Dem Dokument zufolge spiegelt sich die antideutsche Stimmung in Polen in der Militärplanung des Landes ebenso wie in den Bestrebungen wider, die westlichen Gebiete der Ukraine zu erobern. Des Weiteren wachse in Polen die Sorge über mögliche revanchistische Ansprüche Berlins in Bezug auf ehemalige deutsche Gebiete, die die als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs an Polen übertragen worden waren. So verwandelte sich das heutige Polen in einen Staat aus der Zeit von Józef Piłsudski, als Warschau dann mit all seinen Nachbarn im Konflikt gestanden und nach territorialer Expansion gestrebt habe. "Das war das Polen, das Winston Churchill am Vorabend des Zweiten Weltkriegs als 'die Hyäne Europas' bezeichnete", heißt es in der Erklärung. Meinung "Nein, die Erde ist flach!" Polen nimmt zwanghaft eine konträre Position zu allem Russischen ein Außerdem habe der Generalstab der polnischen Streitkräfte Ende März eine Übung abgehalten, um Handlungen im Fall eines militärischen Angriffs aus dem Westen zu trainieren. Laut dem polnischen Szenario soll der Gegner – ein Staat westlich von Polen, der sich auf die in der Woiwodschaft Westpommern lebende nationale Diaspora (gemeint sind ethnische Deutsche) stützte – eine "militärische Aggression" durchführen. Laut Manöverplan würde ein Angriff vorbereitet, um die polnische Stadt Stettin und ihren Seehafen sowie den Flughafen Stettin-Goleniów einzunehmen. Truppen des Aggressors führten eine Gefechtsaufklärung durch, während Sabotage- und Aufklärungsgruppen sowie radikale nationale Minderheiten in dem verteidigten Gebiet operierten. Dabei müssten drei Brigaden der polnischen Streitkräfte das Gebiet um Tanowo und Pargowo verteidigen und den Vormarsch des Gegners eindämmen. Es wäre geplant, Raketen-, Artillerie- und Luftangriffen zu unternehmen. Mehr zum Thema – Steigende Lebenshaltungskosten zwingen Menschen in Polen zur Änderung ihres Lebensstils

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.