Chinas neue Überschalldrohne könnte Taiwan, Japan und die USA im Pazifik treffen

Die neuartige Drohne vom Typ WZ-8 könnte Teil eines Komplexes zur strategischen Aufklärung sein, mit der Zielinformationen für das chinesische Arsenal an Hyperschallwaffen bereitgestellt werden.

Wie die Asia Times berichtete, könnte die neueste chinesische Überschall-Aufklärungsdrohne ein Vorbote für Präventivschläge gegen die USA, Japan und Taiwan sein. Darüber hinaus könnten mit diesen Drohnen die Abwehrmaßnahmen regionaler Staaten auf Übergriffe in ihre Lufträume getestet werden. Wie die Washington Post berichtete, könnte China diesen neuen Typ von Drohnen zudem einsetzen, um taiwanesische und US-Militäranlagen im Pazifik anzugreifen. Analyse Der Grat zum Krieg zwischen USA und China ist gefährlich schmal geworden Die Quelle zitiert aus durchgesickerten Dokumenten der US-amerikanischen Nationalen Agentur für nachrichtendienstliche Geodaten vom vergangenen August, die Satellitenbilder von zwei raketengetriebenen Überschalldrohnen vom Typ WZ-8 auf einem Flugplatz in Liuan zeigen, der sich 560 Kilometer landeinwärts von Shanghai befindet. Es heißt, die Drohne sei ein hochmodernes Aufklärungssystem, das Echtzeitdaten sammeln könne, um das strategische Kommando zu informieren oder Ziele für Raketenangriffe in einem zukünftigen Konflikt zu bestimmen. Die von der Washington Post erhaltenen durchgesickerten Dokumente zeigen zudem die wahrscheinlichen Flugrouten der WZ-8-Aufklärungsmissionen. Darüber hinaus sollen ihre elektrooptischen Kameras und andere Sensoren Informationen sammeln können, während sie im gegnerischen Luftraum operiert. Obwohl die WZ-8 unbewaffnet ist, berichtet die Washington Post, dass die Drohne für zukünftige bewaffnete Einsätze modifiziert werden könnte, und es schwierig sei, sie zu lokalisieren und abzufangen. Im Bericht heißt es weiter, dass die Drohne von einem Bomber vom Typ Xian H-6 in einer Höhe von 30.000 Metern lanciert wird und anschließend mit dreifacher Schallgeschwindigkeit in den südkoreanischen und taiwanesischen Luftraum fliegen könne. Laut der Washington Post hat China die WZ-8-Drohne im Jahr 2019 während der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China vorgestellt. Trotzdem dachten nur wenige Analysten damals, dass die Drohne einsatzbereit sei. Die Drohne soll zudem Fähigkeiten bieten können, die bestehende westliche strategische Aufklärungsdrohnen noch nicht haben. Zum Beispiel haben Verbesserungen bei der Fähigkeit, Satelliten zu bekämpfen, und bei der Luftverteidigung die Notwendigkeit einer Überschalllösung zum Sammeln von Informationen beim Betreten und Verlassen eines stark verteidigten Luftraums hervorgehoben, der selbst für die diskretesten Drohnen gefährlich sein kann. Im vergangenen April hatte die Asia Times auf die Fähigkeiten der USA und ihrer Verbündeten hingewiesen, bodengestützte mobile Laser, Hochfrequenz-Störsender, Mikrowellenwaffen und "Satelliten-Killer" einzusetzen, um damit Chinas Überwachungssatelliten zu bedrohen. Darüber hinaus berichtete die Asia Times im vergangenen August über ein US-Langstreckenradar, das potenziell zwischen Chinas militärischen und kommerziellen Satelliten unterscheiden kann. China verfolgt eine umfassende Doktrin bezüglich des Einsatzes von Drohnen zu Aufklärungszwecken. Wie in der Ausgabe von Red Diamond von Dezember 2021erwähnt wird, einer Veröffentlichung des Kommandos für Training und Doktrin der US Army (TRADOC), umfasst die Tiefenaufklärung die Erkundung von Gebieten jenseits organischer Waffensysteme einer bestimmten Einheit. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Chinas Operationen zur Tiefenaufklärung eine Kombination aus Drohnen mit großer Reichweite und hoher Ausdauer umfasst, wie sie die WZ-8 und andere Modelle anbieten. Die Quelle betonte zudem, dass die Bodenstreitkräfte der Volksbefreiungsarmee Drohnen im Einsatz haben, um Artillerie aus großer Reichweite zu erkennen und deren Feuerrichtung und Ziele zu bestimmen, wodurch die Drohnen eine bedeutende Rolle bei Bodenoperationen einnehmen könnten. Es wurde auch festgestellt, dass Chinas Integration von Sensoren agil, redundant und zuverlässig ist, da ein erheblicher Schwerpunkt auf die Überwachung des Schlachtfelds und der Zielgenauigkeit gelegt wird. Was die anderen Teile der chinesischen Volksbefreiungsarmee betrifft, so soll gemäß dem Bericht von Kartik Bommakanti für die Observer Research Foundation über die Einführung von Drohnen und künstlicher Intelligenz (KI)eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung der Luftwaffe und der Raketenkräfte der Volksbefreiungsarmee gespielt haben, wobei der Schwerpunkt eher auf der Qualität der Bereitstellung von Sprengköpfen als auf den Sprengköpfen selbst liegen soll. Die Asia Times berichtete im vergangenen Februar über Chinas Triade bei den Hyperschallwaffen, bei der die von Schiffen und Flugzeugen lancierten "Flugzeugträger-Killer" vom Typ YJ-21 zusammen mit der mobilen Hyperschallrakete DF-17 zu einer beeindruckenden Waffe bei der konventionellen Abschreckung ausgebaut wurde. Die YJ-21 verlässt sich auf die Satellitenführung der Strategischen Unterstützungskräfte der chinesischen Volksbefreiungsarmee, um US-Flugzeugträger zu treffen. Dies macht sie zu einer strategischen Waffe, während die DF-17 insbesondere zu jenem Typ Raketen gehört, die von China in einer Machtdemonstration gegen Taiwan im vergangenen August abgefeuert worden waren. Damit wollte Peking seine Fähigkeit demonstrieren, Taiwan mit Präzisionswaffen aus großer Entfernung zu treffen. Drohnen wie die WZ-8 können zudem ein Back-up bei der Zielerfassung bieten, falls Chinas Satelliten durch US-amerikanische und alliierte Maßnahmen außer Gefecht gesetzt werden sollten. Die Überschalldrohne WZ-8 und die im Entstehen begriffene Hyperschallwaffen-Triade könnten entscheidende Elemente eines chinesischen Aufklärungs- und Angriffskomplexes bilden. Mehr zum Thema - Warum China Russland braucht

